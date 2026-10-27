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La Modalidad 10 del IMSS puede ser una alternativa a los cambios en la Modalidad 40, pero hay algo que debes saber

Si trabajas por tu cuenta y quieres cotizar para tu retiro, la Modalidad 10 te permite incorporarte al IMSS. Esto debes saber sobre sus requisitos, costos y diferencias con la Modalidad 40.
mar 27 octubre 2026 02:32 PM
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Carpetas del IMSS en las que se ven Modalidad 40 y 10, un hombre decidiendo.
Las personas que trabajan por cuenta propia pueden cotizar al IMSS mediante la Modalidad 10 y generar semanas para su retiro. (Expansión/Meta AI)

Las recientes modificaciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cambiaron las condiciones para quienes buscan continuar cotizando por su cuenta para mejorar su futura pensión. Ante esto, la Modalidad 10 puede ser una alternativa, pero debes conocer cómo funciona, en qué cambian y si te conviene para tus planes de retiro.

Además, el conocer estas diferencias es importante, ya que desde el 22 de octubre de 2026, las personas que se incorporen al IMSS como trabajadoras independientes mediante la Modalidad 10 no pueden tener simultáneamente la Modalidad 40.

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¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS?

La Modalidad 10 es un esquema de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS dirigido a personas que trabajan por cuenta propia, sin una relación laboral subordinada con un patrón.

Entre quienes pueden utilizar este esquema se encuentran profesionistas independientes, comerciantes, emprendedores, artesanos y otras personas que generan ingresos por su actividad.

También está disponible para mexicanos que trabajan en el extranjero y no cuentan con un patrón en México.

Imagen ilustrativa. Una mujer revisa un documento con la leyenda "Modalidad 40 IMSS" dentro de una oficina del IMSS, con el logotipo institucional visible al fondo.
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A diferencia de la Modalidad 40, que permite continuar cotizando después de dejar un empleo formal y está enfocada en mantener o mejorar las condiciones para una futura pensión, la Modalidad 10 brinda una cobertura de seguridad social más amplia.

Al incorporarse, las personas pueden acceder a servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, atención por maternidad, incapacidades y prestaciones sociales. También pueden generar derechos relacionados con pensiones por invalidez y vida, así como realizar aportaciones para el retiro.

El esquema contempla, además, la posibilidad de aportar al Infonavit para construir ahorro destinado a vivienda, de acuerdo con las condiciones del programa.

Así funciona la pensión en la Modalidad 10

Esta modalidad puede generar derechos para el retiro, porque permite cotizar ante el IMSS y acumular semanas. Sin embargo, estar inscrito no significa que una persona obtendrá automáticamente una pensión ni que recibirá un monto determinado.

El resultado depende de factores como la edad, las semanas cotizadas, el régimen pensionario que le corresponda y el salario registrado para efectos de cotización.

Por ello, antes de inscribirse, es importante identificar si la persona comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997, por lo que podría pertenecer al régimen de la Ley del Seguro Social del 73, o si sus cotizaciones corresponden al régimen de 97.

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La Modalidad 10 también puede ser relevante para quienes trabajan por su cuenta y necesitan incorporarse al sistema de seguridad social, incluso si su objetivo no se limita a mejorar una pensión, sino que también buscan atención médica y otras prestaciones.

Esto necesitas para conseguir pensión con la Modalidad 10

  • Si cotizaste antes del 1 de julio de 1997, eres parte de la Ley 73: por regla general, necesitas al menos 500 semanas cotizadas, tener 60 años para solicitar pensión por cesantía o 65 para pensión por vejez, además de cumplir las condiciones de baja y conservación de derechos.
  • Si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, eres parte de la Ley 97: en 2026 necesitas al menos 875 semanas cotizadas y tener 60 años para cesantía o 65 para vejez. El monto depende principalmente del ahorro acumulado en tu Afore y de la modalidad de pensión que corresponda.

La Modalidad 10 permite sumar semanas durante el tiempo que estés incorporado y cumplas con las cotizaciones correspondientes, pero no elimina las semanas que te falten ni garantiza por sí sola una pensión determinada.

¿Qué cambió con la Modalidad 40?

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a quienes dejaron de trabajar para un patrón continuar realizando aportaciones al IMSS para conservar o incrementar sus semanas cotizadas y, bajo determinadas condiciones, mejorar su futura pensión.

Closeup de las manos de una mujer contando billetes de pesos mexicanos. Las denominaciones son: 50, 100, 200 y 500 pesos.
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Con los cambios en la Modalidad 40, este es el nuevo tope máximo en la pensión del IMSS

Las nuevas disposiciones publicadas en octubre de 2026 establecieron cambios temporales para este esquema. Entre ellos, los nuevos aseguramientos deben realizarse a partir de la fecha de la solicitud, sin pagos retroactivos, y el salario de cotización queda sujeto a límites vinculados con el último salario registrado al momento de la baja.

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El acuerdo también establece que quienes se encuentren inscritos o se incorporen como trabajadores independientes conforme al artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social, es decir, mediante la Modalidad 10, no podrán contratar la Modalidad 40.

¿Cuánto cuesta inscribirse a la Modalidad 10?

El costo depende de los ingresos reportados por la persona trabajadora independiente y de factores relacionados con su actividad, entre ellos el riesgo laboral. Por ello, no existe una cuota única aplicable a todas las personas.

Antes de iniciar el trámite, conviene utilizar la información y las herramientas oficiales del IMSS para conocer el monto que correspondería pagar según la actividad y los ingresos registrados.

Hombre revisa su estatus en la plataforma en línea de la Modalidad 40 del IMSS. Esta sentado en su escritorio con una laptop y un comunicado del instituto.
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¿Cuál modalidad conviene más?

La Modalidad 10 está dirigida a quienes trabajan por cuenta propia y buscan incorporarse a la seguridad social, con acceso a servicios médicos y otras prestaciones, además de generar cotizaciones para el retiro.

La Modalidad 40 está dirigida a personas que dejaron un empleo formal y reúnen los requisitos para continuar cotizando voluntariamente. Puede ser especialmente relevante para quienes pertenecen al régimen de la Ley de 1973, aunque el resultado depende de su historial y de las condiciones aplicables.

Por eso, antes de elegir, es recomendable revisar las semanas cotizadas, la fecha de la última baja, el régimen pensionario y el salario registrado ante el IMSS. También es importante comparar el costo de las aportaciones con los beneficios que se busca obtener.

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