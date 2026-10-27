La Modalidad 10 del IMSS puede ser una alternativa a los cambios en la Modalidad 40, pero hay algo que debes saber

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS?

La Modalidad 10 es un esquema de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS dirigido a personas que trabajan por cuenta propia, sin una relación laboral subordinada con un patrón.

Entre quienes pueden utilizar este esquema se encuentran profesionistas independientes, comerciantes, emprendedores, artesanos y otras personas que generan ingresos por su actividad.

También está disponible para mexicanos que trabajan en el extranjero y no cuentan con un patrón en México.



A diferencia de la Modalidad 40, que permite continuar cotizando después de dejar un empleo formal y está enfocada en mantener o mejorar las condiciones para una futura pensión, la Modalidad 10 brinda una cobertura de seguridad social más amplia.

Al incorporarse, las personas pueden acceder a servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, atención por maternidad, incapacidades y prestaciones sociales. También pueden generar derechos relacionados con pensiones por invalidez y vida, así como realizar aportaciones para el retiro.

El esquema contempla, además, la posibilidad de aportar al Infonavit para construir ahorro destinado a vivienda, de acuerdo con las condiciones del programa.

Así funciona la pensión en la Modalidad 10

Esta modalidad puede generar derechos para el retiro, porque permite cotizar ante el IMSS y acumular semanas. Sin embargo, estar inscrito no significa que una persona obtendrá automáticamente una pensión ni que recibirá un monto determinado.

El resultado depende de factores como la edad, las semanas cotizadas, el régimen pensionario que le corresponda y el salario registrado para efectos de cotización.

Por ello, antes de inscribirse, es importante identificar si la persona comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997, por lo que podría pertenecer al régimen de la Ley del Seguro Social del 73, o si sus cotizaciones corresponden al régimen de 97.