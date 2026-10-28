¿Bajará tu pensión si ya la cobras bajo la Modalidad 40? Esto dice el IMSS sobre el futuro de tu dinero

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que los cambios no ponen en riesgo los pagos de quienes ya están pensionados ni de quienes actualmente cotizan en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las medidas buscan atender posibles abusos y revisar las condiciones de este esquema, no recortar de manera general las pensiones que ya se pagan.

¿Qué pasa si ya recibes una pensión por Modalidad 40?

Si ya realizaste tu trámite de jubilación y recibes mensualmente una pensión calculada con las aportaciones que hiciste mediante la Modalidad 40, el acuerdo reciente no ordena que el IMSS reduzca automáticamente tu pago por haber utilizado este esquema.



La disposición tampoco establece que debas volver a cotizar ni que tengas que realizar un trámite para conservar el monto de tu pensión únicamente por los cambios anunciados.

En resumen, las personas que ya están recibiendo una pensión mediante los beneficios de Modalidad 40, no verán ninguna afectación con los cambios recientes,

Por eso, si una persona pensionada detecta que recibió menos dinero del que le corresponde o identifica alguna inconsistencia en su resolución, puede solicitar una aclaración ante el instituto.

¿Qué cambia para quienes cotizan en Modalidad 40?

Las nuevas disposiciones distinguen entre quienes ya estaban inscritos y quienes buscan incorporarse al esquema.

De acuerdo con el IMSS, las personas que ya cotizaban cuando entraron en vigor las medidas conservarán las condiciones contratadas hasta que concluya ese periodo.