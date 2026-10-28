Las modificaciones recientes a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generaron dudas entre las personas que utilizan este esquema para mejorar el monto de su pensión. Una de las principales preguntas es si el instituto puede reducir el dinero que reciben quienes ya se jubilaron bajo esta modalidad.
¿Bajará tu pensión si ya la cobras bajo la Modalidad 40? Esto dice el IMSS sobre el futuro de tu dinero
El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que los cambios no ponen en riesgo los pagos de quienes ya están pensionados ni de quienes actualmente cotizan en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las medidas buscan atender posibles abusos y revisar las condiciones de este esquema, no recortar de manera general las pensiones que ya se pagan.
¿Qué pasa si ya recibes una pensión por Modalidad 40?
Si ya realizaste tu trámite de jubilación y recibes mensualmente una pensión calculada con las aportaciones que hiciste mediante la Modalidad 40, el acuerdo reciente no ordena que el IMSS reduzca automáticamente tu pago por haber utilizado este esquema.
La disposición tampoco establece que debas volver a cotizar ni que tengas que realizar un trámite para conservar el monto de tu pensión únicamente por los cambios anunciados.
En resumen, las personas que ya están recibiendo una pensión mediante los beneficios de Modalidad 40, no verán ninguna afectación con los cambios recientes,
Por eso, si una persona pensionada detecta que recibió menos dinero del que le corresponde o identifica alguna inconsistencia en su resolución, puede solicitar una aclaración ante el instituto.
¿Qué cambia para quienes cotizan en Modalidad 40?
Las nuevas disposiciones distinguen entre quienes ya estaban inscritos y quienes buscan incorporarse al esquema.
De acuerdo con el IMSS, las personas que ya cotizaban cuando entraron en vigor las medidas conservarán las condiciones contratadas hasta que concluya ese periodo.
Al terminarlo, quienes deseen continuar podrán solicitar una nueva incorporación bajo las condiciones previstas en el acuerdo, que toma como referencia el último salario base de cotización registrado al causar baja del régimen obligatorio, con un límite de hasta ese salario más una UMA.
Las nuevas incorporaciones se realizan a partir de la fecha de solicitud, sin contratar periodos retroactivos bajo estas disposiciones.
El acuerdo también establece que las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados conservarán su validez para calcular los derechos pensionarios futuros.
Además, el IMSS deberá realizar un análisis financiero del esquema en un plazo de seis meses y, posteriormente, podrá elaborar una propuesta de modificación normativa.
¿En qué casos puedes solicitar que revisen tu pensión?
El IMSS permite solicitar la modificación de una pensión cuando existen hechos que pueden afectar su cálculo o el monto que recibe la persona beneficiaria.
Entre los motivos que pueden justificar una revisión están:
- Diferencias en las semanas cotizadas: cuando las semanas reconocidas no corresponden con las que deberían considerarse.
- Errores en el salario base de cotización: si existen inconsistencias en el salario utilizado para calcular la pensión.
- Errores aritméticos o informáticos: cuando se identifica un problema en las operaciones o en el sistema utilizado para determinar el monto.
- Otros factores que afectan la prestación: dependiendo del régimen pensionario y de las circunstancias particulares del caso.
La revisión no implica necesariamente que la pensión vaya a aumentar o disminuir. El resultado depende de la información del expediente y de la causa que se presente ante el instituto.
Para iniciar el trámite, conviene revisar la resolución de pensión, los datos utilizados para calcularla y los comprobantes de pago. Si se detecta alguna diferencia, se puede consultar el procedimiento correspondiente directamente con el IMSS.
¿Dónde consultar información oficial?
El instituto cuenta con información sobre el trámite de modificación de pensión en su portal oficial: https://www.imss.gob.mx/node/95429
Los cambios recientes a la Modalidad 40 no significan que el IMSS vaya a reducir las pensiones de todas las personas que ya se jubilaron bajo este esquema.
Para quienes todavía cotizan, en cambio, es importante conocer las nuevas condiciones que podrían aplicarse cuando termine su periodo contratado.