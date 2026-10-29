Las personas que actualmente cotizan en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conservarán las condiciones de su inscripción hasta que termine el periodo contratado. Sin embargo, está sujeta a la vigencia del aseguramiento y al cumplimiento de las obligaciones de pago correspondientes.
Pagas Modalidad 40 del IMSS para mejorar tu pensión, pero dejar de cumplir puede poner en riesgo tu inscripción
La medida forma parte de los cambios que el instituto estableció para la Modalidad 40, un esquema que permite a los trabajadores que dejaron de cotizar con un patrón continuar realizando aportaciones para acumular semanas y mejorar las condiciones para el cálculo de su futura pensión.
El IMSS aprobó las nuevas disposiciones el 10 de octubre de 2026 y el acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) el 21 de octubre. Las medidas entraron en vigor el día hábil siguiente, el 22 de octubre.
El documento establece que quienes ya estaban inscritos antes de la entrada en vigor conservarán las condiciones actuales hasta concluir el periodo que contrataron.
¿Qué pasa cuando termina el periodo contratado en Modalidad 40?
El acuerdo del IMSS contempla que las personas que concluyan su periodo de aseguramiento puedan solicitar una nueva incorporación a la Modalidad 40. Sin embargo, ya no necesariamente podrán elegir el mismo salario de cotización que tenían contratado.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el salario para una nueva inscripción tendrá como referencia el último salario base de cotización registrado cuando la persona causó baja del régimen obligatorio.
El límite será ese salario más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el importe pueda ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.
Esto significa que una persona que actualmente cotiza con un salario superior al que tenía registrado en su último empleo podrá mantener las condiciones de su inscripción durante el periodo contratado.
Pero si, al terminarlo, decide incorporarse nuevamente, el salario con el que podrá hacerlo estará sujeto al límite establecido en el acuerdo.
Por ello, quienes estén próximos a concluir su periodo deben revisar las condiciones de su aseguramiento y considerar cómo podrían cambiar sus aportaciones si solicitan una nueva incorporación.
El acuerdo también precisa que las nuevas inscripciones tendrán efectos exclusivamente a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Esto implica que no se podrá contratar el aseguramiento con efectos retroactivos para cubrir periodos anteriores.
¿Qué pasa si dejas de pagar las cuotas?
La protección que establece el acuerdo se refiere a las condiciones de las personas inscritas hasta que concluya el periodo contratado.
El cumplimiento de las obligaciones de pago es relevante para mantener la continuidad del aseguramiento y para que las cotizaciones efectivamente pagadas sean reconocidas en el cálculo de los derechos pensionarios.
De acuerdo al artículo 220 de la Ley del Seguro Social, si dejas de pagar la Modalidad 40 del IMSS durante dos meses consecutivos, pueden darte de baja del esquema.
Las semanas cotizadas y los salarios pagados se conservan
Uno de los puntos relevantes del acuerdo es que las semanas y los salarios cotizados que hayan sido efectivamente pagados por quienes ya estaban inscritos conservarán su reconocimiento para el cálculo de sus futuros derechos pensionarios.
El acuerdo establece reglas para la Continuación Voluntaria, además no existe una reducción del dinero que se otorga por las pensiones ya otorgadas.