Pagas Modalidad 40 del IMSS para mejorar tu pensión, pero dejar de cumplir puede poner en riesgo tu inscripción

La medida forma parte de los cambios que el instituto estableció para la Modalidad 40, un esquema que permite a los trabajadores que dejaron de cotizar con un patrón continuar realizando aportaciones para acumular semanas y mejorar las condiciones para el cálculo de su futura pensión.

El IMSS aprobó las nuevas disposiciones el 10 de octubre de 2026 y el acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) el 21 de octubre. Las medidas entraron en vigor el día hábil siguiente, el 22 de octubre.



El documento establece que quienes ya estaban inscritos antes de la entrada en vigor conservarán las condiciones actuales hasta concluir el periodo que contrataron.

¿Qué pasa cuando termina el periodo contratado en Modalidad 40?

El acuerdo del IMSS contempla que las personas que concluyan su periodo de aseguramiento puedan solicitar una nueva incorporación a la Modalidad 40. Sin embargo, ya no necesariamente podrán elegir el mismo salario de cotización que tenían contratado.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, el salario para una nueva inscripción tendrá como referencia el último salario base de cotización registrado cuando la persona causó baja del régimen obligatorio.

El límite será ese salario más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el importe pueda ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.

Al terminar el periodo contratado, quienes soliciten una nueva incorporación a Modalidad 40 deberán considerar los límites salariales previstos en el acuerdo del IMSS. (Foto: Jimena Zavala/Expansión)





Esto significa que una persona que actualmente cotiza con un salario superior al que tenía registrado en su último empleo podrá mantener las condiciones de su inscripción durante el periodo contratado.