¿Tienes cuentas sin usar? tu dinero podría donarse a la Beneficencia Pública automáticamente

Condusef advierte: cuentas con dinero sin usar pueden pasar a la Beneficencia Pública

De acuerdo a la información compartida, y teniendo como fundamento legal el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito , los bancos tienen la obligación de transferir a la Beneficencia Pública los recursos de cuentas de cheques, ahorro e inversiones que no registren movimientos desde hace 6 años. Sin embargo, para llegar a este escenario es necesario primero pasar por dos etapas previas.

Si la cuenta registra un periodo de inactividad de 3 años, los recursos guardados pasan a una cuenta global que puede generar intereses y no tiene cobros de comisiones. Previo a ello, el banco debe notificar con al menos 90 días de anticipación al titular de la cuenta sobre el movimiento a través del domicilio registrado en su base de datos.

Si no hay respuesta o actividad en la cuenta, los recursos pasan a formar parte de la cuenta global, perteneciendo aún al titular original, el cual tendrá otros 3 años disponibles para reclamar su dinero.

Sin embargo, si se agota este nuevo periodo de inactividad, los recursos de la cuenta global se donan de manera automática a la Beneficencia Pública, haciendo que sea ya imposible que el titular recupere el dinero.





No todo el dinero se puede donar

Si bien el proceso de 6 años es el mismo para cuentas de todas las instituciones bancarias, existen casos en los que, debido al monto acumulado, no es posible realizar la donación.

La ley establece que para que los recursos sean donados a la Beneficencia Pública, estos deben de equivaler a máximo 300 días del salario mínimo registrado en la capital mexicana (315.04 pesos en 2026) . Y en caso de que la suma rebase el equivalente a los 300 días, los fondos se mantendrán guardados en la cuenta global sin importar el tiempo que pueda pasar.