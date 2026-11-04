¿Tienes cuentas sin usar? tu dinero podría donarse a la Beneficencia Pública automáticamente
La Condusef destaca que antes de que los fondos de las cuentas inactivas pasen a una cuenta global, los bancos tienen la obligación de notificar a los titulares de las cuentas a través del domicilio registrado.
Aquellas cuentas de ahorro, de cheques o de inversiones que mantengan recursos económicos guardados y registren 6 años de total inactividad, podrán ser utilizadas para donar los recursos a la Beneficencia Pública.
Así lo ha dado a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través de un comunicado informativo , el cual destaca que previo a que se realicen los movimientos, las instituciones bancarias tienen la obligación de notificar a las personas titulares de la cuenta con el objetivo de que, si así lo desean, puedan disponer de sus recursos antes de que se donen.
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Condusef advierte: cuentas con dinero sin usar pueden pasar a la Beneficencia Pública
De acuerdo a la información compartida, y teniendo como fundamento legal el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito , los bancos tienen la obligación de transferir a la Beneficencia Pública los recursos de cuentas de cheques, ahorro e inversiones que no registren movimientos desde hace 6 años. Sin embargo, para llegar a este escenario es necesario primero pasar por dos etapas previas.
Si la cuenta registra un periodo de inactividad de 3 años, los recursos guardados pasan a una cuenta global que puede generar intereses y no tiene cobros de comisiones. Previo a ello, el banco debe notificar con al menos 90 días de anticipación al titular de la cuenta sobre el movimiento a través del domicilio registrado en su base de datos.
Si no hay respuesta o actividad en la cuenta, los recursos pasan a formar parte de la cuenta global, perteneciendo aún al titular original, el cual tendrá otros 3 años disponibles para reclamar su dinero.
Sin embargo, si se agota este nuevo periodo de inactividad, los recursos de la cuenta global se donan de manera automática a la Beneficencia Pública, haciendo que sea ya imposible que el titular recupere el dinero.
Si bien el proceso de 6 años es el mismo para cuentas de todas las instituciones bancarias, existen casos en los que, debido al monto acumulado, no es posible realizar la donación.
La ley establece que para que los recursos sean donados a la Beneficencia Pública, estos deben de equivaler a máximo 300 días del salario mínimo registrado en la capital mexicana (315.04 pesos en 2026) . Y en caso de que la suma rebase el equivalente a los 300 días, los fondos se mantendrán guardados en la cuenta global sin importar el tiempo que pueda pasar.
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¿Cómo recuperar el dinero de tus cuentas inactivas?
En caso de recibir la notificación bancaria del traspaso de recursos a la cuenta global, o si la persona recuerda que tiene recursos guardados en una cuenta abandonada antes de que se cumpla el plazo de 6 años, es posible recuperar el dinero de manera inmediata.
Para ello, basta con acudir al banco de la cuenta con una identificación oficial y un documento que demuestre que se trata de la persona titular, como puede ser el contrato bancario.
¿Qué pasa con las cuentas de personas fallecidas?
Por otro lado, en el caso de las personas que han fallecido, es necesario que hayan realizado en vida el nombramiento de beneficiarios, especificando por escrito el nombre y la proporción de recursos que le corresponde a cada uno.
Si este trámite se realizó correctamente, las personas beneficiarias pueden reclamar los recursos antes de que se cumplan los 6 años de inactividad. Sin embargo, si no hay registro de beneficiarios o los datos de alguno de ellos es erróneo, no será posible disponer del dinero, que pasará a formar parte de la cuenta global y posteriormente de la Beneficencia Pública en el lapso de tiempo antes mencionado.
Recomendaciones de Condusef para no perder tu dinero
Ante la posibilidad de perder los recursos guardados por falta de actividad en las cuentas, la principal recomendación es revisar periódicamente el estado de cuenta bancario y mantener actualizados los datos personales y de contacto.
Además, la Condusef ha compartido algunas recomendaciones adicionales a tomar en cuenta:
Mantener actualizados los datos personales de tu cuenta como son nombre completo y domicilio, así como la designación de beneficiarios.
Revisar de manera periódica tu estado de cuenta y realizar movimiento como depósitos, transferencias o retiros.
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Es importante destacar que el cobro de intereses y comisiones por parte de los bancos no es considerado un movimiento dentro de la cuenta, por lo que el periodo de inactividad seguirá vigente.
Es conveniente tener únicamente las cuentas necesarias para el cumplimiento de tus actividades.
Informa a tus beneficiarios de la existencia de dichas cuentas, a fin de que éstos puedan reclamarlos si es necesario.
Verifica que el nombre y parentesco de tus beneficiarios estén escritos correctamente en el contrato. Así como las proporciones correspondientes a cada uno de ellos.
Es importante recordar que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que tiene la facultad de administrar los recursos que recibe por donaciones, herencias y cualquier otro título legal con el fin de atender las necesidades más urgentes de las clases desprotegidas.