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Así funciona la estafa del depósito fantasma: el truco con el engañan a vendedores de tianguis y bazares

El riesgo de caer en la estafa aumenta en comercios populares como tianguis y bazares, gracias a la afluencia de personas y la falta de herramientas digitales.
mar 03 noviembre 2026 04:19 PM
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App bancaria con alerta de transferencia no recibida.
El fraude funciona a través de comprobantes de transferencia falsos cuidadosamente manipulados. (Gemini IA)

En la actualidad, las compras con medios electrónicos se han vuelto cada vez más frecuentes, siendo las transferencias una de las alternativas más usadas. Sin embargo, esta forma de pago también ha generado un nuevo tipo de estafa bautizada como del depósito fantasma, la cual ha ganado mucha popularidad en los últimos meses.

La estafa consiste en comprar con urgencia un producto y pagarlo a través de una supuesta transferencia electrónica para posteriormente tomar el producto y desaparecer del alcance del vendedor, justo antes de que éste pueda verificar que el dinero efectivamente le ha llegado.

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Así funciona la estafa del depósito fantasma

En meses recientes, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitió una alerta de ciberseguridad por un nuevo fraude conocido como del depósito fantasma.

El delito afecta principalmente a vendedores de comercios físicos y digitales (a través de redes sociales) y opera con un supuesto comprador, el cual suele generar confianza asegurando que realizará una transferencia bancaria inmediata y enviará un comprobante para acelerar la entrega del producto.

Posteriormente, envía o muestra la captura de un comprobante falso cuidadosamente manipulado, el cual suele contar con logotipos y tipografías de instituciones bancarias, haciendo que sea difícil identificar su autenticidad en los primeros segundos.

Una vez enviado el comprobante, el comprador asegura que el pago ya está en proceso, tomando el producto y desapareciendo del radar del vendedor lo más rápido posible. Sin embargo, al momento de comprobar la transferencia, el vendedor suele darse cuenta de que el dinero nunca fue transferido.

En la imagen las oficinas centrales de Barclays, banco fundado en 1690 en Londres.
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Un delito “ideal” en tianguis y bazares

Si bien la alerta generada por la Policía Cibernética menciona que el fraude se ha visto reflejado sobre todo en transacciones hechas a través de redes sociales y tiendas electrónicas de compra-venta de vehículos o bienes de segunda mano, su modus operandi ha propiciado que comercios minoristas ubicados en tianguis y bazares comiencen a verse severamente afectados.

Y es que estos lugares suelen tener un ritmo de venta mucho más acelerado debido a la afluencia de personas, por lo que resulta más sencillo para los delincuentes mostrar el comprobante falso y desaparecer rápidamente con el producto entre la multitud antes de que el vendedor pueda comprobar que efectivamente ha recibido el dinero.

Además, el limitado acceso a internet y herramientas digitales, sobre todo en el caso de vendedores adultos mayores que se apoyan de cuentas de terceros (hijos, sobrinos, etc.) para recibir sus pagos, hace que les sea prácticamente imposible verificar la transacción antes de entregar los productos, teniendo que confiar en la palabra del comprador.

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Este tipo de estafas suele ser más efectivo en comercios con mucha afluencia de personas como tianguis y bazares. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

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Recomendaciones para no caer en el depósito fantasma

Ante el aumento de estafas relacionadas con transferencias electrónicas falsas, la recomendación principal es no entregar ni enviar los productos vendidos hasta que se tenga 100% confirmado que el pago ha sido recibido, ya sea a través de las aplicaciones bancarias, la línea telefónica o el estado de cuenta.

Es importante no confiar exclusivamente en las capturas de pantalla o comprobantes en formato PDF, pues estos pueden ser fácilmente manipulados para engañar.

Además, la SSC ha emitido una serie de recomendaciones adicionales a tomar en cuenta:

  • Desconfía de comprobantes digitales que puedan estar manipulados o falsificados.
  • No entregues productos bajo presión para concretar la operación de manera inmediata.
  • Utiliza medios de pago seguros y plataformas reconocidas, preferiblemente con historial confiable de transacciones.
  • Confirma la identidad del comprador mediante documentación oficial o referencias verificables.
  • Mantén un registro detallado de todas las comunicaciones y comprobantes relacionados con la operación.
  • Evita transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras o en sitios públicos y concurridos.
  • Consulta directamente con la institución bancaria, a través de la aplicación móvil o línea telefónica, ante cualquier duda sobre la validez del depósito o comprobante.
  • Sospecha de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales.

En caso de ser víctima de un delito de este tipo, o si sospechas de una transacción fraudulenta, puedes ponerte en contacto con la Unidad de Policía Cibernética llamando al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribe al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx , donde recibirás información detallada y acompañamiento en tu caso.

Tags

Fraudes Estafa ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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