Así funciona la estafa del depósito fantasma: el truco con el engañan a vendedores de tianguis y bazares

Así funciona la estafa del depósito fantasma

En meses recientes, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitió una alerta de ciberseguridad por un nuevo fraude conocido como del depósito fantasma.

El delito afecta principalmente a vendedores de comercios físicos y digitales (a través de redes sociales) y opera con un supuesto comprador, el cual suele generar confianza asegurando que realizará una transferencia bancaria inmediata y enviará un comprobante para acelerar la entrega del producto.

Posteriormente, envía o muestra la captura de un comprobante falso cuidadosamente manipulado, el cual suele contar con logotipos y tipografías de instituciones bancarias, haciendo que sea difícil identificar su autenticidad en los primeros segundos.

Una vez enviado el comprobante, el comprador asegura que el pago ya está en proceso, tomando el producto y desapareciendo del radar del vendedor lo más rápido posible. Sin embargo, al momento de comprobar la transferencia, el vendedor suele darse cuenta de que el dinero nunca fue transferido.