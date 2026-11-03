Así funciona la estafa del depósito fantasma: el truco con el engañan a vendedores de tianguis y bazares

Recomendaciones para no caer en el depósito fantasma
Ante el aumento de estafas relacionadas con transferencias electrónicas falsas, la recomendación principal es no entregar ni enviar los productos vendidos hasta que se tenga 100% confirmado que el pago ha sido recibido, ya sea a través de las aplicaciones bancarias, la línea telefónica o el estado de cuenta.
Es importante no confiar exclusivamente en las capturas de pantalla o comprobantes en formato PDF, pues estos pueden ser fácilmente manipulados para engañar.
Además, la SSC ha emitido una serie de recomendaciones adicionales a tomar en cuenta:
- Desconfía de comprobantes digitales que puedan estar manipulados o falsificados.
- No entregues productos bajo presión para concretar la operación de manera inmediata.
- Utiliza medios de pago seguros y plataformas reconocidas, preferiblemente con historial confiable de transacciones.
- Confirma la identidad del comprador mediante documentación oficial o referencias verificables.
- Mantén un registro detallado de todas las comunicaciones y comprobantes relacionados con la operación.
- Evita transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras o en sitios públicos y concurridos.
- Consulta directamente con la institución bancaria, a través de la aplicación móvil o línea telefónica, ante cualquier duda sobre la validez del depósito o comprobante.
- Sospecha de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales.
En caso de ser víctima de un delito de este tipo, o si sospechas de una transacción fraudulenta, puedes ponerte en contacto con la Unidad de Policía Cibernética llamando al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribe al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx , donde recibirás información detallada y acompañamiento en tu caso.