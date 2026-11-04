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No todo son descuentos: el fraude se cuela entre las búsquedas del Buen Fin 2026

Dos de los cinco artículos más consultados sobre compras y promociones durante el Buen Fin 2025 fueron alertas de fraude.
mié 04 noviembre 2026 03:00 PM
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Mujer frente a una computadora portátil con ofertas del Buen Fin y una alerta de posible fraude en una tienda en línea.
Las alertas sobre posibles fraudes figuran entre los contenidos más consultados por los mexicanos durante la temporada de descuentos del Buen Fin. (Foto: imagen generada con IA/ChatGPT)

Los descuentos y las promociones a meses sin intereses no son lo único que buscan los mexicanos antes del Buen Fin. La posibilidad de caer en una estafa también concentra su atención, pues dos de los cinco artículos más consultados sobre compras y promociones durante la edición de 2025 correspondieron a alertas de fraude, según un análisis de Seedtag.

El hallazgo cobra relevancia de cara al Buen Fin 2026, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, cuando miles de comercios ofrecerán descuentos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Aunque el comercio electrónico mantiene su crecimiento, los consumidores también buscan información para comprobar la autenticidad de las ofertas y reducir los riesgos antes de pagar.

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Para identificar estas tendencias, Seedtag analizó más de 51,500 artículos publicados en más de 650 medios digitales mexicanos durante la edición de 2025, mediante Liz Agent, su plataforma de inteligencia artificial (IA) agéntica.

“La confianza y la seguridad también forman parte de la conversación digital durante el Buen Fin. Dos de los cinco artículos más visitados sobre compras y promociones fueron alertas de fraude”, señaló Paula Rye, directora de estrategia comercial y alianzas con clientes para América Latina de Seedtag.

La especialista agregó que estos datos muestran que, además de buscar oportunidades, los consumidores “prestan atención a la legitimidad de las ofertas y a la seguridad de las transacciones”,

Sin embargo, el interés por las advertencias no significa necesariamente que los consumidores hayan perdido la confianza en las compras digitales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 83% de los compradores se sintió seguro al adquirir productos por internet durante el Buen Fin 2025.

Los mexicanos investigan las ofertas antes de comprar

La preocupación por las estafas forma parte de un comportamiento más amplio, pues según Rye, los consumidores buscan información antes de tomar decisiones de compra. El estudio de Seedtag identificó que el 49.3% de las conversaciones digitales analizadas tuvo una intención informativa y el 49% comercial, mientras que apenas el 1.2% correspondió a una intención transaccional directa en la etapa previa al evento.

También consultan precios, fechas de preventas, ventas nocturnas y recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para identificar descuentos reales y conocer sus derechos.

Durante el periodo analizado de 2025, el 24% de las visitas ocurrieron antes de la semana del Buen Fin, mientras que el 58% se concentró entre el 5 y el 18 de noviembre.

La publicación de artículos alcanzó su punto máximo entre el 5 y el 11 de noviembre, con 7,500 contenidos, pero las visitas llegaron a su nivel más alto entre el 12 y el 18 de noviembre, con 1.5 millones. Una vez que terminó el evento, el tráfico disminuyó 78% entre el 19 y el 25 de noviembre.

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Los artículos especializados en el Buen Fin y el Black Friday representaron el 42% de las publicaciones estudiadas, pero concentraron el 76% de las visitas. Esto indica que las audiencias prestaron mayor atención a los contenidos directamente relacionados con las promociones y las decisiones de compra.

Los meses sin intereses también pesan en las decisiones

Además de comprobar la legitimidad de las ofertas, los compradores buscan alternativas para financiar sus adquisiciones.

Según la Secretaría de Economía, cerca del 40% de las ventas del Buen Fin 2025 se pagaron a crédito, mientras que un sondeo de la AMVO identificó que el 79% de los consumidores busca promociones a meses sin intereses.

En el análisis de Seedtag, Finanzas Personales registró el índice de afinidad más alto entre las categorías estudiadas, con 164.74 respecto del promedio nacional. Los artículos de esta categoría recibieron 933 visitas en promedio, frente a las 661 de los contenidos sobre Compras.

Los resultados sugieren que los consumidores no solo comparan el precio de los productos, sino también las condiciones de financiamiento, los beneficios bancarios y las alternativas disponibles para distribuir sus pagos.

Sin embargo, las facilidades de crédito no garantizan que una compra representa un ahorro. Antes de aprovechar una promoción, conviene revisar el precio final, comprobar que no existan cargos adicionales y verificar las condiciones de pago.

El comercio electrónico crece pese a las preocupaciones de seguridad

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Buen Fin 2025 generó ventas por 219,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 26.6%, con la participación de más de 215,000 negocios.

Por su parte, la AMVO reportó que las ventas por internet aumentaron 31% y representaron el 21% de la facturación total. Además, el 27% de los compradores realizó su primera adquisición en línea durante el evento.

El crecimiento del comercio digital amplía las oportunidades de compra, pero también hace relevante que los usuarios conozcan las medidas básicas para proteger su información y reconocer posibles engaños.

Entre las recomendaciones para reducir riesgos se encuentran consultar el historial de precios, verificar que las promociones provengan de comercios legítimos, revisar las políticas de devolución y evitar ingresar datos bancarios mediante enlaces sospechosos recibidos por mensajes o redes sociales.

Para las empresas, Seedtag considera que comprender estas preocupaciones permite adaptar la comunicación publicitaria a los intereses de las audiencias y a los distintos momentos de la temporada comercial.

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El Buen Fin e-commerce

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