No todo son descuentos: el fraude se cuela entre las búsquedas del Buen Fin 2026

Los artículos especializados en el Buen Fin y el Black Friday representaron el 42% de las publicaciones estudiadas, pero concentraron el 76% de las visitas. Esto indica que las audiencias prestaron mayor atención a los contenidos directamente relacionados con las promociones y las decisiones de compra.
Los meses sin intereses también pesan en las decisiones
Además de comprobar la legitimidad de las ofertas, los compradores buscan alternativas para financiar sus adquisiciones.
Según la Secretaría de Economía, cerca del 40% de las ventas del Buen Fin 2025 se pagaron a crédito, mientras que un sondeo de la AMVO identificó que el 79% de los consumidores busca promociones a meses sin intereses.
En el análisis de Seedtag, Finanzas Personales registró el índice de afinidad más alto entre las categorías estudiadas, con 164.74 respecto del promedio nacional. Los artículos de esta categoría recibieron 933 visitas en promedio, frente a las 661 de los contenidos sobre Compras.
Los resultados sugieren que los consumidores no solo comparan el precio de los productos, sino también las condiciones de financiamiento, los beneficios bancarios y las alternativas disponibles para distribuir sus pagos.
Sin embargo, las facilidades de crédito no garantizan que una compra representa un ahorro. Antes de aprovechar una promoción, conviene revisar el precio final, comprobar que no existan cargos adicionales y verificar las condiciones de pago.
El comercio electrónico crece pese a las preocupaciones de seguridad
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Buen Fin 2025 generó ventas por 219,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 26.6%, con la participación de más de 215,000 negocios.
Por su parte, la AMVO reportó que las ventas por internet aumentaron 31% y representaron el 21% de la facturación total. Además, el 27% de los compradores realizó su primera adquisición en línea durante el evento.
El crecimiento del comercio digital amplía las oportunidades de compra, pero también hace relevante que los usuarios conozcan las medidas básicas para proteger su información y reconocer posibles engaños.
Entre las recomendaciones para reducir riesgos se encuentran consultar el historial de precios, verificar que las promociones provengan de comercios legítimos, revisar las políticas de devolución y evitar ingresar datos bancarios mediante enlaces sospechosos recibidos por mensajes o redes sociales.
Para las empresas, Seedtag considera que comprender estas preocupaciones permite adaptar la comunicación publicitaria a los intereses de las audiencias y a los distintos momentos de la temporada comercial.