No todo son descuentos: el fraude se cuela entre las búsquedas del Buen Fin 2026

Para identificar estas tendencias, Seedtag analizó más de 51,500 artículos publicados en más de 650 medios digitales mexicanos durante la edición de 2025, mediante Liz Agent, su plataforma de inteligencia artificial (IA) agéntica.

“La confianza y la seguridad también forman parte de la conversación digital durante el Buen Fin. Dos de los cinco artículos más visitados sobre compras y promociones fueron alertas de fraude”, señaló Paula Rye, directora de estrategia comercial y alianzas con clientes para América Latina de Seedtag.

La especialista agregó que estos datos muestran que, además de buscar oportunidades, los consumidores “prestan atención a la legitimidad de las ofertas y a la seguridad de las transacciones”,

Sin embargo, el interés por las advertencias no significa necesariamente que los consumidores hayan perdido la confianza en las compras digitales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 83% de los compradores se sintió seguro al adquirir productos por internet durante el Buen Fin 2025.

Los mexicanos investigan las ofertas antes de comprar

La preocupación por las estafas forma parte de un comportamiento más amplio, pues según Rye, los consumidores buscan información antes de tomar decisiones de compra. El estudio de Seedtag identificó que el 49.3% de las conversaciones digitales analizadas tuvo una intención informativa y el 49% comercial, mientras que apenas el 1.2% correspondió a una intención transaccional directa en la etapa previa al evento.

También consultan precios, fechas de preventas, ventas nocturnas y recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para identificar descuentos reales y conocer sus derechos.

Durante el periodo analizado de 2025, el 24% de las visitas ocurrieron antes de la semana del Buen Fin, mientras que el 58% se concentró entre el 5 y el 18 de noviembre.

La publicación de artículos alcanzó su punto máximo entre el 5 y el 11 de noviembre, con 7,500 contenidos, pero las visitas llegaron a su nivel más alto entre el 12 y el 18 de noviembre, con 1.5 millones. Una vez que terminó el evento, el tráfico disminuyó 78% entre el 19 y el 25 de noviembre.