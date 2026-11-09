Durante El Buen Fin 2026, los consumidores podrán encontrar descuentos y promociones en tiendas físicas y en línea. Sin embargo, en ocasiones, los establecimientos pueden no respetar el precio anunciado, cambiar las condiciones de una oferta o intentar cobrar una cantidad mayor al momento de pagar.
El Buen Fin 2026: qué hacer si una tienda no respeta el precio o la promoción anunciada
Ante estos casos, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco) recuerda que las tiendas deben respetar precios y condiciones con las que ofrecen sus productos, por lo que los compradores pueden reclamar si una tienda incumple lo que anunció.
La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que la publicidad debe ser clara, además de que los proveedores deben informar el costo total, incluidos impuestos, comisiones y otros cargos.
¿Qué dice la ley si una tienda no respeta el precio anunciado?
El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que los establecimientos deben informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos y demás condiciones conforme a las cuales ofrecen sus productos o servicios.
Además, el artículo 7 Bis establece que deben mostrar de manera visible el monto total que tendrá que pagar el consumidor.
Esto significa que si encuentras un producto con un precio anunciado y al llegar a caja pretenden cobrarte una cantidad mayor, puedes solicitar que se respete lo que está exhibido.
El artículo 32 establece que la información y publicidad de bienes y servicios debe ser veraz, comprobable y clara, sin elementos que puedan inducir a error o confusión.
¿Qué puedes exigir si no respetan una promoción?
El artículo 50 de la LFPC establece que cuando el proveedor no cumple con una oferta o promoción, el consumidor puede elegir entre tres alternativas:
- Exigir que se cumpla lo ofrecido.
- Aceptar otro producto o servicio equivalente.
- Solicitar la rescisión del contrato.
Además, tiene derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofreció el producto o servicio y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o compensación que corresponda conforme al artículo 92 TER.
Este último artículo establece una bonificación no menor al 20% del precio pagado cuando el proveedor incurre en los supuestos previstos por la ley, entre ellos el incumplimiento de una promoción u oferta.
Las pruebas que debes guardar si una tienda no respeta el descuento
Si un establecimiento se niega a respetar el precio o las condiciones anunciadas, es importante conservar pruebas que permitan demostrar cuál era la oferta original.
Entre los documentos y evidencias que puedes guardar están:
- Fotografías de las etiquetas, anaqueles o anuncios donde aparece el precio.
- Capturas de pantalla de las promociones en páginas de internet.
- Folletos y publicidad del establecimiento.
- Tickets, facturas y comprobantes de pago, si ya realizaste la compra.
- Correos electrónicos de confirmación y número de pedido, en compras en línea.
También puedes solicitar hablar con el gerente o responsable de la tienda para intentar resolver el problema antes de presentar una reclamación.
¿Cómo presentar una queja ante Profeco durante El Buen Fin 2026?
Si el comercio no cumple con lo anunciado, puedes acudir a la Profeco para solicitar orientación y presentar una queja.
Durante El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, la dependencia instalará 169 módulos de atención en zonas de mayor afluencia y desplegará 350 brigadas para atender inconformidades y orientar a los compradores.
También puedes comunicarte mediante los siguientes canales:
- Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722.
- Larga distancia: 800 468 8722.
- Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx.
- Redes sociales: @Profeco y @AtencionProfeco.
Otra alternativa es presentar una queja mediante Concilianet, siempre que el proveedor participe en este sistema, o acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco).