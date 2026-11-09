El Buen Fin 2026: qué hacer si una tienda no respeta el precio o la promoción anunciada

Ante estos casos, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco) recuerda que las tiendas deben respetar precios y condiciones con las que ofrecen sus productos, por lo que los compradores pueden reclamar si una tienda incumple lo que anunció.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que la publicidad debe ser clara, además de que los proveedores deben informar el costo total, incluidos impuestos, comisiones y otros cargos.

¿Qué dice la ley si una tienda no respeta el precio anunciado?

El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que los establecimientos deben informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos y demás condiciones conforme a las cuales ofrecen sus productos o servicios.



Además, el artículo 7 Bis establece que deben mostrar de manera visible el monto total que tendrá que pagar el consumidor.

Esto significa que si encuentras un producto con un precio anunciado y al llegar a caja pretenden cobrarte una cantidad mayor, puedes solicitar que se respete lo que está exhibido.

El artículo 32 establece que la información y publicidad de bienes y servicios debe ser veraz, comprobable y clara, sin elementos que puedan inducir a error o confusión.

¿Qué puedes exigir si no respetan una promoción?

El artículo 50 de la LFPC establece que cuando el proveedor no cumple con una oferta o promoción, el consumidor puede elegir entre tres alternativas:

Exigir que se cumpla lo ofrecido.

Aceptar otro producto o servicio equivalente.

Solicitar la rescisión del contrato.

Además, tiene derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofreció el producto o servicio y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o compensación que corresponda conforme al artículo 92 TER.