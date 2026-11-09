¿Compraste en El Buen Fin y te dieron un producto defectuoso? así puedes pedir tu reembolso y 20% extra de compensación

¿En qué casos se puede obtener la compensación del 20%?

De acuerdo a lo establecido en la ley, las y los consumidores tienen derecho a solicitar la reposición del producto o el reembolso del dinero pagado, según sea su elección, más una compensación adicional que no puede ser menor al 20% cuando ocurra una de las siguientes situaciones:

Si el contenido neto del producto o la cantidad entregada es menor a la indicada en el envase, recipiente o empaque; o cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan con las disposiciones aplicables.

Si el producto no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido; o si no cumple con las normas oficiales mexicanas.

Si dentro del plazo establecido en la garantía, un producto reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino.

Si la prestación de un servicio o el funcionamiento de un producto fue deficiente o no se entregó por parte del proveedor.

¿Cómo se entrega la compensación?

Cuando el consumidor decida obtener el reembolso del dinero pagado por un bien o servicio, éste se debe entregar junto con la compensación a través de la misma forma de pago con la que se realizó la compra, a excepción de los casos en los que el propio consumidor acepte una forma de pago diferente al momento de que se efectúe la devolución.

Por otro lado, en caso de que se solicite la reposición de un producto, el trámite se puede realizar directamente con el proveedor presentado el ticket de compra.

Además, en el caso de de aparatos, unidades y bienes que por sus características ameriten conocimientos técnicos, se deberá llevar a cabo una verificación en laboratorios debidamente acreditados, y la determinación de la compensación quedará a cargo del juicio de peritos designados.