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Buen Fin 2026: dónde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar y cómo consultar los comercios participantes

Los beneficiarios de los apoyos del Gobierno federal que reciben el dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar se preguntan si también pueden pagar durante estos días de descuentos.
lun 09 noviembre 2026 04:46 PM
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La tarjeta del Banco del Bienestar es aceptada en la mayoría de los comercios que cuentan con una terminal. (Foto: Facebook Víctor Lamoyi / Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Del viernes 13 al martes 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2026, una temporada de descuentos que ofrecen año con año desde 2011, y a la que se suman miles de establecimientos, comercios en línea, Mipymes, entre otros giros comerciales que ofrecen distintas promociones tanto al pagar en efectivo como con tarjetas participantes.

Una de las preguntas constantes es si también se recibe la tarjeta del Banco del Bienestar, que es el principal medio en donde el Gobierno federal deposita los apoyos como las pensiones a adultos mayores y las becas a estudiantes.

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La respuesta es sí, de acuerdo con lo que recientemente recordó el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, que en los establecimientos con terminal bancaria sí se acepta este plástico, aunque lo más recomendable es preguntar a la hora de querer realizar una compra.

En las compras en línea no se puede utilizar ya que la tarjeta Bienestar no cuenta con CVV dinámico (valor de verificación de la tarjeta), es decir, el código de tres dígitos que es necesario para realizar transacciones en línea.

¿Qué establecimientos reciben la Tarjeta del Bienestar en el Buen Fin?

  • Elektra
  • Chedraui
  • Sears
  • Liverpool
  • Soriana
  • Suburbia
  • El Palacio de Hierro
  • Coppel
  • La Comer
  • City Club

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¿Las compras con la tarjeta del Bienestar entran al sorteo del Buen Fin?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que solo participan las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito de entidades financieras participantes, en comercios registrados y por un monto mínimo de 250 pesos que se hayan realizado del 13 al 17 de noviembre.

Para saber si una compra con la tarjeta del Banco del Bienestar entra al sorteo, hay que verificar que la tarjeta y la entidad emisora estén entre los medios de pago participantes. No basta con que la tarjeta funcione para pagar en la tienda.

La consulta de bancos y comercios participantes estará disponible desde el 13 de noviembre de 2026; las compras participantes podrán verificarse a partir del 27 de noviembre.

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En esta temporada, la Procuraduría Federal del Consumidor, recomienda a los consumidores a planear compras, verificar las ofertas, los métodos de pago que se aceptan, así como conocer y hacer valer sus derechos, así como utilizar sus herramientas digitales, tales como el Buró Comercial y el portal de Quién es Quién en los Precios para tomar decisiones de compra mucho más informadas.

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