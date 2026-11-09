Buen Fin 2026: dónde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar y cómo consultar los comercios participantes

Del viernes 13 al martes 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2026, una temporada de descuentos que ofrecen año con año desde 2011, y a la que se suman miles de establecimientos, comercios en línea, Mipymes, entre otros giros comerciales que ofrecen distintas promociones tanto al pagar en efectivo como con tarjetas participantes.

Una de las preguntas constantes es si también se recibe la tarjeta del Banco del Bienestar, que es el principal medio en donde el Gobierno federal deposita los apoyos como las pensiones a adultos mayores y las becas a estudiantes.

