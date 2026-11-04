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¿Ya recibiste tu aguinaldo como pensionado del IMSS 2026? Así puedes comprobar si te pagaron lo correcto

El IMSS contempla distintos criterios según el origen de la pensión. Conoce qué establece la ley y qué conceptos debes considerar para calcular el depósito de noviembre.
mié 04 noviembre 2026 02:41 PM
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Mujer mayos cuenta el dinero de su pensión.
Las pensiones por invalidez, viudez, orfandad y riesgos de trabajo tienen reglas específicas para determinar el aguinaldo. (Archivo)

Si recibes una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el aguinaldo puede representar un ingreso adicional durante noviembre, pero no todos los pensionados reciben la misma cantidad ni tienen derecho a esta prestación bajo las mismas condiciones.

El monto depende del régimen con el que se otorgó la pensión y de si corresponde a cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o algún otro.

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¿Cómo calcular el aguinaldo si tienes una pensión de la Ley 73?

Uno de los casos más conocidos es el de las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, también llamada Ley 73.

En este caso, el cálculo es sencillo, se debe identificar el monto de la pensión base mensual y tomar esa misma cantidad como referencia para el aguinaldo.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión base de 10,000 pesos mensuales, su aguinaldo será de 10,000 pesos.

Sin embargo, si en su depósito habitual también recibe 1,000 pesos adicionales por asignaciones familiares, esa cantidad no se incluye en el cálculo.

Hombre vestido con traje oscuro contando billetes mexicanos de 200 pesos con ambas manos.
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En este caso, aunque el depósito mensual habitual sea de 11,000 pesos, el aguinaldo que le corresponde es de 10,000 pesos.

Para identificar el monto correcto, es importante revisar la resolución de pensión y distinguir la cuantía de la prestación de los conceptos adicionales que puedan aparecer en el pago mensual.

¿Qué pasa si te pensionaste bajo la Ley 97?

Las personas que reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 no reciben aguinaldo por parte del IMSS por esos conceptos.

La diferencia está en el régimen bajo el cual se otorgó la pensión, ya que la Ley 73 corresponde a quienes se pensionaron con las condiciones de la legislación anterior, mientras que la Ley 97 aplica al sistema de cuentas individuales.

Por eso, no basta con saber en qué año comenzaste a trabajar: también debes revisar bajo qué ley fue resuelta tu pensión.

Otros pensionados del IMSS pueden recibir aguinaldo

La prestación no se limita a quienes reciben una pensión por vejez o cesantía. La Ley del Seguro Social también contempla aguinaldo para otros tipos de pensionados, aunque el cálculo cambia según el origen de la pensión.

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En el caso de las pensiones por invalidez y de las que se derivan del fallecimiento de una persona asegurada o pensionada, el artículo 142 de la ley vigente establece que el aguinaldo se calcula tomando como base el monto determinado para la pensión y que no puede ser inferior a 30 días.

Por otra parte, quienes reciben una pensión por incapacidad permanente total o parcial superior a 50% derivada de un riesgo de trabajo tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de su pensión, de acuerdo con el artículo 58.

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Las pensiones por invalidez, viudez, orfandad y riesgos de trabajo tienen reglas específicas para determinar el aguinaldo. (Cuartoscuro )

Por ello, las personas pensionadas por viudez, orfandad, ascendencia, invalidez o riesgos de trabajo deben revisar el tipo de prestación que reciben, pues no necesariamente les corresponde una mensualidad completa como sucede con las pensiones de cesantía y vejez bajo la Ley 73.

¿Cuándo se paga el aguinaldo del IMSS?

El Instituto señala que el aguinaldo para pensionados que tienen derecho a esta prestación se entrega durante noviembre. El depósito se realiza en la cuenta bancaria registrada para recibir la pensión.

Si el monto que recibiste no coincide con el cálculo que realizaste, puedes solicitar una aclaración al IMSS. Para ello, conviene tener a la mano la resolución de pensión y el estado de cuenta donde aparece el depósito.

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¿Qué hacer si no te depositaron el aguinaldo del IMSS?

Si eres pensionado del IMSS y tienes derecho al aguinaldo, pero no recibiste el depósito o consideras que el monto fue menor al que te corresponde, puedes solicitar una aclaración ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Una de las opciones es comunicarte al teléfono 800 623 23 23, opción 3, correspondiente a Pensionados, donde puedes consultar qué ocurrió con el pago y recibir orientación sobre cómo presentar el reclamo.

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También puedes realizar el trámite de manera presencial mediante la solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión, identificada con la homoclave IMSS-01-029-A.

Para ello, debes acudir a la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o en el horario ampliado que determine la unidad. Entre los documentos que debes llevar están:

  • Identificación oficial vigente, en original y copia.
  • Documento emitido por el IMSS, Infonavit o una Afore que contenga tu Número de Seguridad Social (NSS) y nombre.
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, en original y copia.

El personal del Instituto te proporcionará el formato de solicitud para que lo revises y firmes. El trámite es gratuito.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Pensiones aguinaldo

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