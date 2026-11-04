¿Ya recibiste tu aguinaldo como pensionado del IMSS 2026? Así puedes comprobar si te pagaron lo correcto

¿Cómo calcular el aguinaldo si tienes una pensión de la Ley 73?

Uno de los casos más conocidos es el de las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, también llamada Ley 73.

En este caso, el cálculo es sencillo, se debe identificar el monto de la pensión base mensual y tomar esa misma cantidad como referencia para el aguinaldo.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión base de 10,000 pesos mensuales, su aguinaldo será de 10,000 pesos.

Sin embargo, si en su depósito habitual también recibe 1,000 pesos adicionales por asignaciones familiares, esa cantidad no se incluye en el cálculo.



En este caso, aunque el depósito mensual habitual sea de 11,000 pesos, el aguinaldo que le corresponde es de 10,000 pesos.

Para identificar el monto correcto, es importante revisar la resolución de pensión y distinguir la cuantía de la prestación de los conceptos adicionales que puedan aparecer en el pago mensual.

¿Qué pasa si te pensionaste bajo la Ley 97?

Las personas que reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 no reciben aguinaldo por parte del IMSS por esos conceptos.

La diferencia está en el régimen bajo el cual se otorgó la pensión, ya que la Ley 73 corresponde a quienes se pensionaron con las condiciones de la legislación anterior, mientras que la Ley 97 aplica al sistema de cuentas individuales.

Por eso, no basta con saber en qué año comenzaste a trabajar: también debes revisar bajo qué ley fue resuelta tu pensión.

Otros pensionados del IMSS pueden recibir aguinaldo

La prestación no se limita a quienes reciben una pensión por vejez o cesantía. La Ley del Seguro Social también contempla aguinaldo para otros tipos de pensionados, aunque el cálculo cambia según el origen de la pensión.