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¿El aguinaldo está exento de impuestos? No todos los pueden evitar, pero sí hay manera de recuperarlos ante el SAT

No todo el dinero que recibes de aguinaldo está sujeto a impuestos. En 2026, una parte equivalente a 30 UMA queda libre de ISR y solo el excedente se considera gravable.
vie 06 noviembre 2026 12:07 PM
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una mesa en la que hay una declaración anual, un fajo de billetes y una calculadora para determinar cuántos impuestos se pagan por el aguinaldo.
Si el trabajador pagó más ISR del que le correspondía, puede obtener un saldo a favor. Esto puede aplicar en tu aguinaldo. ((Expansion/Google Flow))

El aguinaldo es una de las prestaciones que los trabajadores esperan recibir al cierre del año, pero está sujeta al Impuesto sobre la Renta (ISR), aunque una parte del ingreso está exenta.

De acuerdo con Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP ), el aguinaldo tiene un tratamiento fiscal específico y el impuesto se calcula sobre la cantidad que excede el límite de exención establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

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Sin embargo, la retención en el aguinaldo, puede ser recuperada en la declaración anual, junto a otras acumuladas y las deducciones personales.

¿Cuánto aguinaldo está exento de impuestos en 2026?

El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores subordinados, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), remarca Figueroa Moncada en entrevista con Expansión.

La disposición establece que deben recibir al menos 15 días de salario por año trabajado, aunque algunas empresas otorgan una cantidad mayor como parte de sus prestaciones.

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Además, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, conforme a la LFT.

En materia fiscal, el artículo 93, fracción XIV, de la LISR establece que las gratificaciones anuales están exentas hasta el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, por lo que el límite de exención del aguinaldo es de 3,519.30 pesos.

Esto significa que si una persona recibe un aguinaldo de 7,500 pesos, correspondiente a 15 días de salario de un trabajador que gana 15,000 pesos mensuales, los primeros 3,519.30 pesos estarán exentos de ISR.

El resto, en este caso 3,980.70 pesos, se considera ingreso gravable y debe incluirse en el cálculo del impuesto.

"Si al trabajador se le dan 15 días, 30 días, 40 días o 90 días, no cambia la exención. El excedente obviamente va a ser más grande, pero el tratamiento es el mismo", señala el vicepresidente del IMCP.

Cómo se calcula el ISR que te descuentan del aguinaldo

El impuesto sobre el aguinaldo no se determina únicamente aplicando una tasa fija al monto que excede la parte exenta. El patrón debe calcular la retención correspondiente conforme a las disposiciones fiscales.

Figueroa apunta que el patrón puede aplicar el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LISR.

Además, acota, el impuesto que aparece en el recibo de nómina no debe confundirse con el monto total de ISR que el trabajador pagará durante el año.

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Los impuestos que pagas si tienes un sueldo de 15,000 pesos por tu aguinaldo

Para entender cómo funciona la exención, se puede tomar como ejemplo a una persona que gana 15,000 pesos mensuales y recibe 15 días de aguinaldo por haber trabajado el año completo.

En este caso, la prestación bruta sería de 7,500 pesos.

De ese monto, 3,519.30 pesos estarían exentos de ISR, mientras que 3,980.70 pesos serían la parte gravable.

"Bajo la tarifa o tabla de retenciones de ISR sobre sueldos puede ir desde el 6% hasta el 34%... En ese periodo serían 19,000 pesos (sumando sueldo y excedente de aguinaldo) que podría estar entre el 10% y el 16% de retención de impuestos, a números muy generales", remarca Figueroa.

Un sobre con dinero y aguinaldo escrito, en el fondo una oficina.
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Esto implicaría que el del aguinaldo se descontarán entre 400 a 640 pesos aproximadamente. En cuanto a cuánto se podría recibir entre aguinaldo y sueldo mensual la cantidad estimada es de 21,860 a 22,100 pesos.

Sin embargo, este caso solo se toma como ejemplo ya que existen ciertas condiciones para cada trabajador.

¿Por qué el ISR del aguinaldo puede convertirse en saldo a favor del SAT?

El impuesto que se descuenta del aguinaldo forma parte de las retenciones que el patrón realiza durante el año. Estas cantidades se consideran pagos provisionales del trabajador y se toman en cuenta al determinar el ISR anual, explica Figueroa.

Cuando una persona presenta su declaración anual, el SAT calcula el impuesto correspondiente a sus ingresos acumulables y lo compara con las retenciones que realizó su patrón.

Si el trabajador pagó más ISR del que le correspondía, puede obtener un saldo a favor.

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El saldo a favor no se genera automáticamente por haber pagado ISR sobre el aguinaldo, dependerá del resultado de la declaración anual y de que el contribuyente cumpla con los requisitos para aplicar sus deducciones.

"En el caso de importe a favor, se puede solicitar en devolución o realizar su compensación contra pagos a cargo futuros”, recuerda el experto.

Los trabajadores que están obligados a presentar declaración anual pueden revisar el resultado de su cálculo durante abril de 2027, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Verifica si recibiste el aguinaldo adecuado y qué pasa si tienes un reclamo

Antes de presentar la declaración anual, el trabajador puede revisar el comprobante fiscal de nómina que entrega su patrón para identificar cuánto recibió y cuánto le descontaron.

En el recibo deben aparecer las percepciones correspondientes al aguinaldo, la parte exenta, la parte gravada y las deducciones aplicadas.

"Si quedan dudas en el recibo, lo ideal es acudir con los encargados de hacer los cálculos de las nóminas en la empresa o con el patrón... o acudir con las autoridades que apoyan en temas laborales, o inclusive con un profesional que pueda brindar orientación, llamase un contador público, o con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)", apunta Figueroa.

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aguinaldo Impuestos Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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