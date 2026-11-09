El pago del aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores durante el cierre de año. En 2026, un grupo de trabajadores podrá acceder a una gratificación equivalente a 40 días de salario, de acuerdo con un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Aguinaldo de 40 días por decreto de Sheinbaum: estos son todos los trabajadores que recibirán el pago
La disposición establece que el pago podrá comenzar a partir del 10 de noviembre, por lo que algunas personas podrán recibir esta prestación antes de que termine el mes. Sin embargo, el beneficio no aplica para todos los trabajadores del país.
¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo por decreto de Sheinbaum?
De acuerdo con el artículo cuarto del decreto , el beneficio incluye a:
- Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
- El personal operativo de confianza; trabajadores de enlace y de mando.
- Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que laboran en México
- Representaciones diplomáticas en el extranjero, así como al personal militar en activo de las Fuerzas Armadas.
- Personas contratadas por honorarios para prestar servicios profesionales en dependencias y entidades federales o en el Servicio Exterior Mexicano, siempre que sus pagos provengan de recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal.
Aguinaldo de 40 días para pensionados
Además, el decreto determina que las personas que reciben montos por retiro, pensiones militares o civiles, pensiones de gracia y a determinados deudos que tengan una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.
En estos casos, la gratificación podrá ser de hasta 40 días de las cuotas asignadas y, cuando exista más de una persona beneficiaria de una misma pensión, el monto se distribuirá proporcionalmente.
¿Todos recibirán 40 días de aguinaldo?
Aunque el decreto contempla una gratificación de hasta 40 días para distintos grupos, esto no significa que todas las personas incluidas recibirán exactamente la misma cantidad.
Los trabajadores sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días. Para otros grupos, como personal de confianza, mandos, militares, trabajadores por honorarios y pensionados, la gratificación será de hasta 40 días, de acuerdo con la base de cálculo y las condiciones que establezcan los lineamientos correspondientes.
En el caso de las personas pensionadas, el monto se calcula con base en las cuotas que reciben por concepto de pensión y no necesariamente a partir de un salario laboral.
Asimismo, quienes no hayan prestado servicios durante todo 2026 tendrán derecho al pago proporcional, según el tiempo que hayan trabajado.
El documento también señala que no recibirán esta gratificación:
- Personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales
- Personal contemplado en convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.
¿El aguinaldo de 40 días aplica para trabajadores de empresas privadas?
El decreto de Sheinbaum está dirigido a los grupos de trabajadores y beneficiarios vinculados con la Administración Pública Federal que se especifican en el documento, por lo que no modifica el aguinaldo que corresponde a los empleados de empresas privadas.
Para este último grupo, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, que debe pagarse antes del 20 de diciembre.
Quienes no hayan cumplido un año de trabajo también tienen derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no laboran en la empresa al momento de la entrega.