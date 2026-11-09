Aguinaldo de 40 días por decreto de Sheinbaum: estos son todos los trabajadores que recibirán el pago

La disposición establece que el pago podrá comenzar a partir del 10 de noviembre, por lo que algunas personas podrán recibir esta prestación antes de que termine el mes. Sin embargo, el beneficio no aplica para todos los trabajadores del país.

¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo por decreto de Sheinbaum?

De acuerdo con el artículo cuarto del decreto , el beneficio incluye a:

Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El personal operativo de confianza; trabajadores de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que laboran en México

Representaciones diplomáticas en el extranjero, así como al personal militar en activo de las Fuerzas Armadas.

Personas contratadas por honorarios para prestar servicios profesionales en dependencias y entidades federales o en el Servicio Exterior Mexicano, siempre que sus pagos provengan de recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal.

Aguinaldo de 40 días para pensionados

Además, el decreto determina que las personas que reciben montos por retiro, pensiones militares o civiles, pensiones de gracia y a determinados deudos que tengan una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.

En estos casos, la gratificación podrá ser de hasta 40 días de las cuotas asignadas y, cuando exista más de una persona beneficiaria de una misma pensión, el monto se distribuirá proporcionalmente.