El 'aguinaldo' que Carlos Slim cobra a los negocios de sus plazas comerciales durante el Buen Fin y Navidad

El “aguinaldo” que Carlos Slim cobra a las tiendas de sus plazas comerciales

El Buen Fin y la Navidad son dos de las temporadas de mayores ventas para los comercios , pero también representan una oportunidad para que Carlos Slim incremente los ingresos de su negocio inmobiliario.

Esto se debe a que Inmuebles Carso, la empresa que administra sus centros comerciales, tiene contratos en los que una parte de la renta se calcula con base en las ventas de cada establecimiento. Este pago se suma a la renta base que los negocios deben cubrir por ocupar un local.

La fórmula es sencilla: si una tienda vende más, también puede pagar más por ocupar un local en las plazas comerciales. Por eso, durante noviembre y diciembre, cuando los consumidores aumentan sus compras, los ingresos por rentas de la inmobiliaria tienden a crecer. La propia compañía reconoce en sus reportes financieros que su actividad tiene un comportamiento cíclico y que el cuarto trimestre es el más importante del año.

Pero la renta no es el único pago que hacen los negocios. Dependiendo de lo establecido en sus contratos, también deben cubrir cuotas de mantenimiento para servicios como limpieza, vigilancia y conservación de áreas comunes, así como otros conceptos relacionados con el uso de los espacios. Además, la renta base puede actualizarse cada año conforme a la inflación.

Así funciona el “aguinaldo” de Slim: no se trata de un bono navideño ni de un cobro igual para todas las tiendas, sino de un ingreso adicional que puede recibir cuando sus inquilinos venden más.

Los contratos de Inmuebles Carso pueden incluir rentas variables calculadas a partir de las ventas de cada establecimiento. (Expansión/Meta AI)





Así crecen los ingresos de Inmuebles Carso en Navidad y El Buen Fin

Los resultados financieros de Inmuebles Carso permiten dimensionar el peso que tiene el cierre de año en su negocio. En 2025, la compañía registró sus mayores ingresos entre octubre y diciembre, cuando alcanzó 2,821.6 millones de pesos. La cifra superó los resultados de cualquiera de los otros tres trimestres.

El comportamiento también se observa en los ingresos por arrendamiento, que llegaron a 1,396.4 millones de pesos en ese periodo. Para comparar, durante los primeros nueve meses del año la facturación trimestral por este concepto se mantuvo entre 1,268.7 y 1,333.5 millones de pesos.

Así evolucionaron los ingresos de la inmobiliaria durante 2025:

Primer trimestre: 2,005.8 millones de pesos en ingresos totales y 1,268.7 millones por arrendamiento.

Segundo trimestre: 2,032.5 millones de pesos en ingresos totales y 1,281.7 millones por arrendamiento.

Tercer trimestre: 1,952.6 millones de pesos en ingresos totales y 1,333.5 millones por arrendamiento.

Cuarto trimestre: 2,821.6 millones de pesos en ingresos totales y 1,396.4 millones por arrendamiento.

En el balance anual, el arrendamiento aportó 5,280.4 millones de pesos de los 8,812.6 millones que Inmuebles Carso obtuvo en 2025. Esto equivale a cerca de 60% de sus ingresos, lo que confirma la importancia de las rentas para el negocio de Carlos Slim.