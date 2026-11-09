El 'aguinaldo' que Carlos Slim cobra a los negocios de sus plazas comerciales durante el Buen Fin y Navidad

Carlos Slim tiene cerca de 20 centros comerciales distribuidos en distintos puntos de México , donde cientos de establecimientos pagan una renta por ocupar sus espacios. Sin embargo, en temporadas de alto consumo, como el Buen Fin y Navidad, el costo de operar en estas plazas puede aumentar, pues los contratos contemplan pagos adicionales vinculados con el desempeño de las ventas.
Esto significa que, si una tienda registra ventas considerablemente mayores durante estas fechas, también puede tener que entregar un monto adicional a Inmuebles Carso, la empresa de Slim encargada de administrar sus centros comerciales. El pago se determina, en ciertos contratos, como una proporción de los ingresos que genera cada establecimiento.
Pero ¿cómo funcionan estos acuerdos comerciales?, ¿y de qué manera se calcula el pago adicional durante las temporadas de mayor actividad comercial?
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El “aguinaldo” que Carlos Slim cobra a las tiendas de sus plazas comerciales
El Buen Fin y la Navidad son dos de las temporadas de mayores ventas para los comercios , pero también representan una oportunidad para que Carlos Slim incremente los ingresos de su negocio inmobiliario.
Esto se debe a que Inmuebles Carso, la empresa que administra sus centros comerciales, tiene contratos en los que una parte de la renta se calcula con base en las ventas de cada establecimiento. Este pago se suma a la renta base que los negocios deben cubrir por ocupar un local.
La fórmula es sencilla: si una tienda vende más, también puede pagar más por ocupar un local en las plazas comerciales. Por eso, durante noviembre y diciembre, cuando los consumidores aumentan sus compras, los ingresos por rentas de la inmobiliaria tienden a crecer. La propia compañía reconoce en sus reportes financieros que su actividad tiene un comportamiento cíclico y que el cuarto trimestre es el más importante del año.
Pero la renta no es el único pago que hacen los negocios. Dependiendo de lo establecido en sus contratos, también deben cubrir cuotas de mantenimiento para servicios como limpieza, vigilancia y conservación de áreas comunes, así como otros conceptos relacionados con el uso de los espacios. Además, la renta base puede actualizarse cada año conforme a la inflación.
Así funciona el “aguinaldo” de Slim: no se trata de un bono navideño ni de un cobro igual para todas las tiendas, sino de un ingreso adicional que puede recibir cuando sus inquilinos venden más.
Así crecen los ingresos de Inmuebles Carso en Navidad y El Buen Fin
Los resultados financieros de Inmuebles Carso permiten dimensionar el peso que tiene el cierre de año en su negocio. En 2025, la compañía registró sus mayores ingresos entre octubre y diciembre, cuando alcanzó 2,821.6 millones de pesos. La cifra superó los resultados de cualquiera de los otros tres trimestres.
El comportamiento también se observa en los ingresos por arrendamiento, que llegaron a 1,396.4 millones de pesos en ese periodo. Para comparar, durante los primeros nueve meses del año la facturación trimestral por este concepto se mantuvo entre 1,268.7 y 1,333.5 millones de pesos.
Así evolucionaron los ingresos de la inmobiliaria durante 2025:
Primer trimestre: 2,005.8 millones de pesos en ingresos totales y 1,268.7 millones por arrendamiento.
Segundo trimestre: 2,032.5 millones de pesos en ingresos totales y 1,281.7 millones por arrendamiento.
Tercer trimestre: 1,952.6 millones de pesos en ingresos totales y 1,333.5 millones por arrendamiento.
Cuarto trimestre: 2,821.6 millones de pesos en ingresos totales y 1,396.4 millones por arrendamiento.
En el balance anual, el arrendamiento aportó 5,280.4 millones de pesos de los 8,812.6 millones que Inmuebles Carso obtuvo en 2025. Esto equivale a cerca de 60% de sus ingresos, lo que confirma la importancia de las rentas para el negocio de Carlos Slim.
Aunque algunas de estas marcas forman parte del entorno empresarial de Slim, también representan clientes para Inmuebles Carso. La inmobiliaria administra los espacios y registra los ingresos que obtiene por ponerlos a disposición de los establecimientos, incluso cuando se trata de empresas relacionadas con el empresario.
Entre las compañías de su propio grupo que tienen presencia en sus plazas destacan:
Sears: una de las principales tiendas departamentales de sus centros comerciales, con presencia en Plaza Satélite, Plaza Universidad y Pabellón Polanco, entre otros.
Sanborns y Sanborns Cafés: establecimientos que ocupan espacios en distintos desarrollos comerciales.
Saks Fifth Avenue: tienda departamental que opera en Plaza Carso.
City Market: cadena de supermercados que también tiene presencia en desarrollos del grupo.
Tiendas Dax: comercios de variedades y cosméticos que forman parte de su oferta comercial.
Pero la cartera de Inmuebles Carso no se limita a las empresas de Slim. También incluye marcas de otros grupos, como Liverpool, El Palacio de Hierro, Chedraui y Soriana. A ellas se suman Cinépolis y Cinemex, que operan salas de cine, así como KidZania, restaurantes, bancos, gimnasios y tiendas de moda.
De esta manera, las plazas comerciales generan ingresos a partir de una combinación de establecimientos propios y de terceros. Para Inmuebles Carso, lo importante es administrar esos espacios y obtener recursos por su ocupación, independientemente de que las marcas pertenezcan o no al conglomerado de Carlos Slim.
Aunque sus ingresos están lejos de los registrados por otras empresas del grupo, como Grupo Carso, que ocupa el lugar 29 con 191,621 millones de pesos, y América Móvil, en la tercera posición con 943,638.4 millones, Inmuebles Carso mantiene un negocio relevante para el patrimonio de Slim: generar ingresos mediante el arrendamiento y la operación de espacios comerciales e inmobiliarios en distintas ciudades del país.