Las promociones y descuentos que ofrecen miles de establecimientos en esta temporada del Buen Fin y Fin Irresistible parecen ser de esas oportunidades que pocas veces se desaprovechan, sobre todo para aquellas personas que buscan comprar diversos artículos y usar su tarjeta de crédito; sin embargo, debes tomar en cuenta las fechas de corte y pago para que puedas aprovechar esta temporada y comiences a pagar a inicios de 2027.
Compra en el Buen Fin y paga hasta enero: el truco para usar la fecha de corte de tu tarjeta de crédito a favor
¿Por qué pagar con tarjeta de crédito puede ser una buena decisión en el Buen Fin?
Pagar con tarjeta de crédito en El Buen Fin permite acceder a meses sin intereses, bonificaciones y mecanismos para aclarar cargos incorrectos, siempre que se cumplan las condiciones de cada promoción. También puedes obtener puntos, descuentos exclusivos y herramientas para consultar tus movimientos desde una aplicación bancaria.
Los meses sin intereses permiten distribuir el costo de una compra en mensualidades sin intereses ordinarios, siempre que se respeten las condiciones del financiamiento. Sin embargo, no representan un descuento sobre el precio del producto. Por eso, comparar el costo total sigue siendo relevante antes de elegir esta modalidad.
Lo más importante es hacer una lista con lo que de verdad necesitas y el dinero que tienes para ello, sin que comprometas tus gastos habituales.
“Los artículos duraderos, como electrodomésticos o equipos de trabajo, pueden ser candidatos para compras a plazos cuando las mensualidades se ajustan a tu presupuesto”, explica BBVA.
¿Cómo aprovechar la fecha de corte de tu tarjeta?
La fecha de corte es el día en que el banco cierra el registro de las compras realizadas con tu tarjeta de crédito durante un periodo y genera el estado de cuenta. En ese documento también aparece la fecha límite de pago, es decir, el último día para liquidar el saldo sin generar intereses.
El plazo entre ambas fechas depende de cada institución financiera. En bancos como Banamex, Inbursa, Santander, Banorte y HSBC suele ser de aproximadamente 20 días, mientras que en Nu puede ser de 10 días. Sin embargo, los periodos pueden variar entre tarjetas, por lo que lo recomendable es consultar las condiciones directamente con tu banco.
Conocer estas fechas permite aprovechar mejor el financiamiento de la tarjeta. Si realizas una compra después de la fecha de corte, el cargo no aparecerá en el estado de cuenta que acaba de generarse, sino en el siguiente. Esto te dará más tiempo para pagarla sin intereses, siempre que liquides el total de tu saldo antes de la fecha límite correspondiente.
En cambio, si mantienes una deuda de periodos anteriores, la nueva compra no elimina los intereses que puedan generarse. El banco calculará los intereses correspondientes al saldo promedio diario, de acuerdo con las condiciones de tu tarjeta.
Por eso, una buena práctica es registrar en un calendario las fechas de corte y de pago de cada tarjeta. Así podrás planear tus compras y evitar retrasos que generen intereses.
¿Cuándo conviene comprar durante el Buen Fin?
Para aprovechar el periodo de financiamiento, es importante revisar primero la fecha de corte de tu tarjeta. Por ejemplo, si tu corte es el 16 de noviembre y realizas una compra el 17, esta se incluirá en el siguiente estado de cuenta. Por lo tanto, tendrás más tiempo para liquidarla.
En cambio, si compras antes de la fecha de corte, el cargo podría aparecer en el estado de cuenta que está por cerrarse y tendrás menos días para pagarlo.
¿Hay diferencias entre comprar en línea y en tiendas físicas?
La principal diferencia está en la forma de seleccionar las promociones de meses sin intereses (MSI), validar la operación y obtener el comprobante de compra.
BBVA explica que, en las tiendas físicas, el cliente debe seleccionar la promoción de meses sin intereses al momento de pagar. En las compras por internet, algunas tarjetas permiten utilizar versiones digitales o virtuales con códigos de seguridad dinámicos. Esta función genera datos de pago distintos a los del plástico físico y ofrece una capa adicional de protección, dependiendo de las características de la tarjeta y de la aplicación bancaria.
Después de realizar la compra, es importante revisar en la aplicación del banco que el cargo corresponda al monto correcto y que se haya registrado el plazo de meses sin intereses acordado. Esta verificación permite detectar cualquier diferencia entre las condiciones ofrecidas por el comercio y las que finalmente aparecen en el estado de cuenta.
La Profeco recuerda que durante los días que se realice El Buen Fin, estará vigilante del cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y estará atenta ante las denuncias de la ciudadanía a través del teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.
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