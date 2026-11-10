Compra en el Buen Fin y paga hasta enero: el truco para usar la fecha de corte de tu tarjeta de crédito a favor

Conocer estas fechas permite aprovechar mejor el financiamiento de la tarjeta. Si realizas una compra después de la fecha de corte, el cargo no aparecerá en el estado de cuenta que acaba de generarse, sino en el siguiente. Esto te dará más tiempo para pagarla sin intereses, siempre que liquides el total de tu saldo antes de la fecha límite correspondiente.

En cambio, si mantienes una deuda de periodos anteriores, la nueva compra no elimina los intereses que puedan generarse. El banco calculará los intereses correspondientes al saldo promedio diario, de acuerdo con las condiciones de tu tarjeta.

Por eso, una buena práctica es registrar en un calendario las fechas de corte y de pago de cada tarjeta. Así podrás planear tus compras y evitar retrasos que generen intereses.

¿Cuándo conviene comprar durante el Buen Fin?

Para aprovechar el periodo de financiamiento, es importante revisar primero la fecha de corte de tu tarjeta. Por ejemplo, si tu corte es el 16 de noviembre y realizas una compra el 17, esta se incluirá en el siguiente estado de cuenta. Por lo tanto, tendrás más tiempo para liquidarla.

En cambio, si compras antes de la fecha de corte, el cargo podría aparecer en el estado de cuenta que está por cerrarse y tendrás menos días para pagarlo.

¿Hay diferencias entre comprar en línea y en tiendas físicas?

La principal diferencia está en la forma de seleccionar las promociones de meses sin intereses (MSI), validar la operación y obtener el comprobante de compra.

BBVA explica que, en las tiendas físicas, el cliente debe seleccionar la promoción de meses sin intereses al momento de pagar. En las compras por internet, algunas tarjetas permiten utilizar versiones digitales o virtuales con códigos de seguridad dinámicos. Esta función genera datos de pago distintos a los del plástico físico y ofrece una capa adicional de protección, dependiendo de las características de la tarjeta y de la aplicación bancaria.

Después de realizar la compra, es importante revisar en la aplicación del banco que el cargo corresponda al monto correcto y que se haya registrado el plazo de meses sin intereses acordado. Esta verificación permite detectar cualquier diferencia entre las condiciones ofrecidas por el comercio y las que finalmente aparecen en el estado de cuenta.