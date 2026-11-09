Los mejores celulares por menos de 30,000 pesos que puedes comprar en el Buen Fin 2026

Dentro de las opciones están teléfonos con procesadores de alto rendimiento, sistemas de cámaras múltiples, pantallas de gran tamaño, y herramientas de IA para editar fotografías, organizar información, y realizar tareas cotidianas. Además, se encuentran dispositivos plegables y modelos de hasta 512 GB de almacenamiento.

¿Cuáles son los mejores celulares de entre 22,000 y 30,000 pesos para este Buen Fin 2026?

Google Píxel 11 Pro XL

El Google Pixel 11 Pro XL es una alternativa para quienes buscan una pantalla grande y un sistema fotográfico versátil. Cuenta con un panel de 6.7 pulgadas y tres cámaras traseras de 50, 48 y 48 megapíxeles (MP), además de una cámara frontal de 42 MP para videollamadas y fotografías.

El dispositivo integra el procesador Google Tensor G6, utiliza Android 17 y ofrece 256 GB de almacenamiento. También es compatible con redes 5G y tiene una autonomía anunciada de más de 24 horas bajo un patrón de uso mixto.

En la tienda en línea de Telcel, el modelo de 256 GB en color negro tiene un precio promocional de 26,399 pesos, frente a su precio anterior de 32,999 pesos.

iPhone 18 Pro de 256 GB

El iPhone 18 Pro es una opción para quienes prefieren un teléfono de gama alta sin recurrir a las pantallas más grandes de las versiones Pro Max, pues este celular tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, un peso de 211 gramos y el procesador A20 Pro de Apple.

Su sistema fotográfico incorpora tres cámaras traseras de 48 MP cada una y una cámara frontal de 18 MP y funciona con iOS 27, tiene conectividad 5G y ofrece 256 GB de almacenamiento.

Una característica importante para quienes planean adquirirlo es que la versión comercializada por Telcel utiliza eSIM, por lo que no requiere una tarjeta SIM física.

El iPhone 18 Pro de 256 GB cuesta 29,999 pesos en Telcel, en su presentación color plata.

iPhone 17 Pro Max de 256 GB

Para quienes buscan una pantalla más grande, el iPhone 17 Pro Max ofrece un panel de 6.9 pulgadas y el procesador A19 Pro, diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes y procesar fotografías y videos.