Si estás considerando renovar tu teléfono y tienes un presupuesto de entre 22,000 y 30,000 pesos, puedes encontrar algunos de los dispositivos más avanzados de Apple, Samsung, Google y Honor con modelos recientes y equipos de generaciones anteriores en este Buen Fin 2026.
Los mejores celulares por menos de 30,000 pesos que puedes comprar en el Buen Fin 2026
Dentro de las opciones están teléfonos con procesadores de alto rendimiento, sistemas de cámaras múltiples, pantallas de gran tamaño, y herramientas de IA para editar fotografías, organizar información, y realizar tareas cotidianas. Además, se encuentran dispositivos plegables y modelos de hasta 512 GB de almacenamiento.
¿Cuáles son los mejores celulares de entre 22,000 y 30,000 pesos para este Buen Fin 2026?
Google Píxel 11 Pro XL
El Google Pixel 11 Pro XL es una alternativa para quienes buscan una pantalla grande y un sistema fotográfico versátil. Cuenta con un panel de 6.7 pulgadas y tres cámaras traseras de 50, 48 y 48 megapíxeles (MP), además de una cámara frontal de 42 MP para videollamadas y fotografías.
El dispositivo integra el procesador Google Tensor G6, utiliza Android 17 y ofrece 256 GB de almacenamiento. También es compatible con redes 5G y tiene una autonomía anunciada de más de 24 horas bajo un patrón de uso mixto.
En la tienda en línea de Telcel, el modelo de 256 GB en color negro tiene un precio promocional de 26,399 pesos, frente a su precio anterior de 32,999 pesos.
iPhone 18 Pro de 256 GB
El iPhone 18 Pro es una opción para quienes prefieren un teléfono de gama alta sin recurrir a las pantallas más grandes de las versiones Pro Max, pues este celular tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, un peso de 211 gramos y el procesador A20 Pro de Apple.
Su sistema fotográfico incorpora tres cámaras traseras de 48 MP cada una y una cámara frontal de 18 MP y funciona con iOS 27, tiene conectividad 5G y ofrece 256 GB de almacenamiento.
Una característica importante para quienes planean adquirirlo es que la versión comercializada por Telcel utiliza eSIM, por lo que no requiere una tarjeta SIM física.
El iPhone 18 Pro de 256 GB cuesta 29,999 pesos en Telcel, en su presentación color plata.
iPhone 17 Pro Max de 256 GB
Para quienes buscan una pantalla más grande, el iPhone 17 Pro Max ofrece un panel de 6.9 pulgadas y el procesador A19 Pro, diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes y procesar fotografías y videos.
El equipo cuenta con tres cámaras traseras de 48 MP, una cámara frontal de 18 MP y 256 GB de almacenamiento. Funciona con iOS 26, es compatible con redes 5G y utiliza eSIM.
Con un peso de 233 gramos, es una alternativa para quienes priorizan el espacio de visualización para consumir contenido, editar fotografías o trabajar desde el teléfono, aunque su tamaño puede resultar menos cómodo para utilizarlo con una sola mano.
En Telcel, el modelo de 256 GB en color naranja tiene un precio promocional de 28,999 pesos, frente a los 30,999 pesos anteriores.
Samsung Galaxy Z Fold7 de 512 GB
El Samsung Galaxy Z Fold7 destaca frente a los teléfonos convencionales por su diseño plegable, que permite utilizarlo como un smartphone tradicional o desplegarlo para acceder a una pantalla interior de 8 pulgadas.
Esta característica lo convierte en una alternativa para quienes realizan varias tareas al mismo tiempo, trabajan con documentos o buscan una pantalla más amplia para consumir contenido sin llevar una tableta adicional.
Integra el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 512 GB de almacenamiento y Android 16. En fotografía incorpora una cámara principal de 200 MP, acompañada por sensores de 12 y 10 MP, además de una cámara frontal de 10 MP, de acuerdo con la ficha de Telcel.
El equipo pesa 216 gramos y tiene un grosor de 4.2 milímetros cuando está abierto y de 8.9 milímetros cuando permanece cerrado. También incluye herramientas de inteligencia artificial orientadas a fotografía y productividad.
Es uno de los modelos con mayor descuento de esta selección. Su precio promocional es de 29,999 pesos, frente a los 45,999 pesos anteriores.
OPPO Find X8 Pro de 512 GB
El OPPO Find X8 Pro está dirigido a quienes buscan un teléfono con especial énfasis en fotografía, rendimiento y autonomía. Su sistema incorpora cuatro cámaras traseras de 50 MP cada una y una cámara frontal de 32 MP.
Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Funciona con Android 15, según la ficha comercial consultada.
Una de sus principales características es su batería de 5,910 mAh, compatible con carga rápida SUPERVOOC de 80 W. Además, incluye herramientas de inteligencia artificial para edición fotográfica y elaboración de resúmenes de documentos.
Estas características lo convierten en una alternativa para quienes utilizan constantemente la cámara, trabajan desde el teléfono o necesitan una batería de gran capacidad.
El OPPO Find X8 Pro de 512 GB cuesta 24,999 pesos en Telcel, en color negro.
Google Pixel 11 Pro de 256 GB
El Google Pixel 11 Pro ofrece varias de las características fotográficas de su versión XL, pero en un formato más compacto y cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas y pesa 206 gramos, frente a los 224 gramos del modelo de mayor tamaño.
Cuenta con tres cámaras traseras de 50, 48 y 48 MP, así como una cámara frontal de 42 MP. Su procesador es el Google Tensor G6 y utiliza Android 17.
El equipo tiene 256 GB de almacenamiento, además de compatibilidad con redes 5G y una autonomía anunciada de más de 24 horas bajo condiciones de uso mixto. Es una alternativa para quienes buscan las capacidades fotográficas de la familia Pixel Pro sin utilizar un dispositivo de gran tamaño.
En Telcel, el Pixel 11 Pro de 256 GB tiene un precio promocional de 22,799 pesos, frente a los 28,499 pesos anteriores, lo que lo convierte en el teléfono más económico de esta selección.
Samsung Galaxy S26+ de 512 GB
El Samsung Galaxy S26+ combina una pantalla de 6.7 pulgadas con herramientas de inteligencia artificial integradas a la experiencia del dispositivo.
Cuenta con el procesador Exynos 2600, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, de los cuales aproximadamente 480 GB están disponibles para el usuario antes de insertar una SIM, de acuerdo con Telcel.
En el apartado fotográfico incorpora una cámara principal de 50 MP, acompañada de sensores de 12 y 10 MP, así como una cámara frontal de 12 MP y también tiene una batería de 4,900 mAh y funciona con Android 16.
Por su combinación de pantalla, memoria y procesador, es una opción para quienes buscan un teléfono para trabajar, jugar videojuegos, consumir contenido y utilizar funciones de IA sin optar por un dispositivo plegable.
El Samsung Galaxy S26+ de 512 GB cuesta 28,499 pesos en Telcel, en sus colores azul como violeta.
Los precios corresponden a las fichas de la tienda en línea de Telcel con vigencia indicada al 9 de noviembre de 2026 e incluyen IVA, por lo que las promociones, los colores y la disponibilidad pueden cambiar durante el Buen Fin , así que, es recomendable revisar las condiciones de compra antes de adquirir cada equipo.