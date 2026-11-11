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Finanzas Personales

FOVISSSTE ofrece hasta 15% de descuento y una tasa fija de 9% para créditos de vivienda

Los apoyos incluyen descuentos de hasta 15% para quienes quieran terminar de pagar su vivienda y una tasa fija de 9% para ciertos créditos que pueden convertirse de UMA o salarios mínimos a pesos.
mié 11 noviembre 2026 07:38 PM
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Departamente, una persona sostiene las llaves y el logo de FOVISSSTE
Los nuevos esquemas del FOVISSSTE buscan ofrecer alternativas a trabajadores y pensionados. (fovissste.gob.mx)

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) publicó dos nuevos programas para que las personas acreditadas puedan reducir sus deudas hipotecarias o modificar las condiciones de sus financiamientos. Estos incluyen descuentos de hasta 15% para créditos y una tasa de interés fija de 9% anual para personas con adeudos acumulados.

Se trata de dos acuerdos diferentes aprobados por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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FOVISSSTE dará descuentos de hasta 15% para liquidar créditos hipotecarios

El primer programa permite que las personas acreditadas paguen por adelantado la totalidad de su deuda hipotecaria y reciban un descuento sobre eel dinero que todavía deben.

El porcentaje de la bonificación dependerá de la antigüedad, la situación laboral de la persona y las condiciones en las que se encuentre el crédito. El programa contempla tres opciones:

  • Descuento de 5%: con créditos que tengan más de cuatro años y hasta nueve años, 11 meses y 29 días desde su dispersión.
  • Descuento de 10%: créditos con más de 10 años de antigüedad, pueden solicitarlo quienes estén fuera del sector y tengan créditos con más de cuatro años desde su dispersión.
  • Descuento de 15%: para trabajadores activos, pensionados o personas fuera del sector con créditos de más de 10 años de antigüedad. El financiamiento debe estar vigente y no haber recibido previamente en otro programa. Este beneficio se limita a las solicitudes realizadas entre octubre y enero de cada año y está sujeto a evaluación.

En los descuentos de 5% y 10%, la bonificación se calcula sobre el saldo insoluto, incluido el adeudo vencido. Para el beneficio de 15%, el crédito no debe tener pagos vencidos.

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El programa aplica tanto para la cartera propia del FOVISSSTE como para la cedida y contempla distintas modalidades de financiamiento, entre ellas: adquisición, construcción, reparación, ampliación y mejoramiento de vivienda, créditos para jubilados, conyugales y algunos esquemas de cofinanciamiento.

Sin embargo, quedan excluidos los créditos que se encuentren en procesos de cobranza extrajudicial o judicial.

¿Cómo solicitar el descuento para liquidar tu crédito?

Se necesita una solicitud expresa de la persona acreditada, una vez se revise, el FOVISSSTE emitirá una ficha de pago con dos proyecciones para quincenas diferentes, de modo que pueda elegir cuándo realizar la liquidación.

El pago deberá cubrirse en la quincena seleccionada y dentro de la vigencia indicada en la ficha. Si no se realiza el pago, el documento perderá validez.

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También se establece que los pagos que se encuentren en tránsito y correspondan a fechas anteriores a la liquidación disminuirán el beneficio que recibirá el acreditado.

Una vez cubierto el saldo, el Departamento de Vivienda deberá emitir la Constancia de Finiquito y el Estado de Cuenta, además de orientar al acreditado para realizar la cancelación de la hipoteca.

FOVISSSTE reestructurará créditos atrasados con tasa fija de 9%

El segundo programa está dirigido a personas que tienen créditos hipotecarios deteriorados, es decir, financiamientos cuyo saldo se ha visto afectado por el crecimiento de la deuda y los adeudos acumulados.

Con esto, la deuda dejará de actualizarse anualmente conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y tendrá un monto fijo en pesos.

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Para acceder a esta reestructura, la persona acreditada debe cumplir simultáneamente con los siguientes requisitos:

  • Ser trabajador activo.
  • Tener un crédito vigente.
  • Contar con al menos cinco años desde el origen del financiamiento.
  • Haber realizado pagos mediante descuentos vía nómina durante el último año.
  • Tener un crédito contratado originalmente en Salarios Mínimos Generales (SMG) o UMA.
  • Presentar un adeudo vencido acumulado equivalente a por lo menos seis meses de su obligación de pago.
  • No haber recibido anteriormente otra reestructura, quita o programa de apoyo, excepto la denominada Quita UMA.
  • Datos de contacto actualizados ante el FOVISSSTE
  • Cubrir un pago inicial, cuyo monto dependerá del grupo en el que sea clasificado cada acreditado.
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Grupo 1: 17,000 pesos.

Grupo 2: 24,000 pesos.

Grupo 3: 113,000 pesos.

Además, habrá una tasa de interés fija de 9% anual que permanecerá durante la reestructura.

Por otro lado, este programa excluye los créditos relacionados con dependencias morosas, los que provengan de esquemas de cofinanciamiento, aquellos que hayan sido objeto de compra de cartera y los que ya cuenten con beneficios del Programa de Justicia Social.

Tags

Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado crédito hipotecario

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