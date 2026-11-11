FOVISSSTE ofrece hasta 15% de descuento y una tasa fija de 9% para créditos de vivienda

FOVISSSTE dará descuentos de hasta 15% para liquidar créditos hipotecarios

El primer programa permite que las personas acreditadas paguen por adelantado la totalidad de su deuda hipotecaria y reciban un descuento sobre eel dinero que todavía deben.

El porcentaje de la bonificación dependerá de la antigüedad, la situación laboral de la persona y las condiciones en las que se encuentre el crédito. El programa contempla tres opciones:

Descuento de 5%: con créditos que tengan más de cuatro años y hasta nueve años, 11 meses y 29 días desde su dispersión.

Descuento de 10%: créditos con más de 10 años de antigüedad, pueden solicitarlo quienes estén fuera del sector y tengan créditos con más de cuatro años desde su dispersión.

Descuento de 15%: para trabajadores activos, pensionados o personas fuera del sector con créditos de más de 10 años de antigüedad. El financiamiento debe estar vigente y no haber recibido previamente en otro programa. Este beneficio se limita a las solicitudes realizadas entre octubre y enero de cada año y está sujeto a evaluación.

En los descuentos de 5% y 10%, la bonificación se calcula sobre el saldo insoluto, incluido el adeudo vencido. Para el beneficio de 15%, el crédito no debe tener pagos vencidos.



El programa aplica tanto para la cartera propia del FOVISSSTE como para la cedida y contempla distintas modalidades de financiamiento, entre ellas: adquisición, construcción, reparación, ampliación y mejoramiento de vivienda, créditos para jubilados, conyugales y algunos esquemas de cofinanciamiento.

Sin embargo, quedan excluidos los créditos que se encuentren en procesos de cobranza extrajudicial o judicial.

¿Cómo solicitar el descuento para liquidar tu crédito?

Se necesita una solicitud expresa de la persona acreditada, una vez se revise, el FOVISSSTE emitirá una ficha de pago con dos proyecciones para quincenas diferentes, de modo que pueda elegir cuándo realizar la liquidación.

El pago deberá cubrirse en la quincena seleccionada y dentro de la vigencia indicada en la ficha. Si no se realiza el pago, el documento perderá validez.