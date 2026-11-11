¿La CFE te cobró luz que no consumiste? Una lectura estimada puede inflar tu recibo sin que lo notes

El consumo aproximado ocurre cuando el personal de la CFE no puede obtener la lectura del medidor o cuando el equipo presenta alguna falla que impide conocer el consumo real. En esos casos, la empresa puede recurrir a los registros históricos de electricidad del domicilio para calcular cuánto debe pagar el usuario.

Sin embargo, la facturación estimada tiene límites, para los usuarios domésticos de baja tensión, las disposiciones aplicables establecen que este mecanismo puede utilizarse hasta en dos periodos de facturación en 12 meses y no en periodos consecutivos.

¿Cómo calcula CFE el consumo aproximado?

Cuando no es posible conocer cuánta electricidad utilizó una vivienda durante el periodo, la CFE puede recurrir a los registros de consumo disponibles para calcular una cantidad estimada.



Entre los criterios contemplados en la regulación se encuentra utilizar el consumo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando existe un comportamiento estacional, así como otros datos históricos disponibles.

Por ejemplo, si una vivienda registró un consumo de 250 kilowatts-hora (kWh) durante un periodo comparable, esa información puede servir como referencia para calcular el recibo, siempre que corresponda aplicar ese criterio.

Por esto, el total a pagar del recibo no necesariamente representa la electricidad que se consumió exactamente durante esos días, sino una cantidad calculada con base en información previa.