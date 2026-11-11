La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede calcular lo que te cobra en el recibo de luz, es decir, toma una cantidad aproximada de electricidad que el usuario pudo haber utilizado durante el periodo de facturación. Sin embargo, esta forma no debe ser constante y puedes exigirle a la Comisión, en caso de tener un desacuerdo, un ajuste en tu cuenta.
¿La CFE te cobró luz que no consumiste? Una lectura estimada puede inflar tu recibo sin que lo notes
El consumo aproximado ocurre cuando el personal de la CFE no puede obtener la lectura del medidor o cuando el equipo presenta alguna falla que impide conocer el consumo real. En esos casos, la empresa puede recurrir a los registros históricos de electricidad del domicilio para calcular cuánto debe pagar el usuario.
Sin embargo, la facturación estimada tiene límites, para los usuarios domésticos de baja tensión, las disposiciones aplicables establecen que este mecanismo puede utilizarse hasta en dos periodos de facturación en 12 meses y no en periodos consecutivos.
¿Cómo calcula CFE el consumo aproximado?
Cuando no es posible conocer cuánta electricidad utilizó una vivienda durante el periodo, la CFE puede recurrir a los registros de consumo disponibles para calcular una cantidad estimada.
Entre los criterios contemplados en la regulación se encuentra utilizar el consumo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando existe un comportamiento estacional, así como otros datos históricos disponibles.
Por ejemplo, si una vivienda registró un consumo de 250 kilowatts-hora (kWh) durante un periodo comparable, esa información puede servir como referencia para calcular el recibo, siempre que corresponda aplicar ese criterio.
Por esto, el total a pagar del recibo no necesariamente representa la electricidad que se consumió exactamente durante esos días, sino una cantidad calculada con base en información previa.
¿Cómo identificar si tu recibo tiene un consumo estimado?
Los usuarios pueden revisar el apartado de medición y consumo de su recibo de luz. Cuando la facturación se realiza con valores estimados, esta condición debe indicarse en el aviso-recibo.
También es recomendable comparar los kilowatts-hora facturados con los de recibos anteriores y revisar directamente la lectura que aparece en el medidor del domicilio.
Si existen diferencias importantes entre los registros del equipo y los que aparecen en la factura, el usuario puede solicitar una revisión ante la CFE.
¿Cómo reclamar si CFE te cobró de más?
Si consideras que el recibo no corresponde con tu consumo real, puedes presentar una inconformidad por cobro excesivo ante la CFE. El trámite es gratuito y está disponible por distintas vías:
Por teléfono: llama al 071, número de atención de la CFE.
En persona: acude a un Centro de Atención a Clientes.
Por internet: está el trámite de inconformidad por cobro excesivo de energía eléctrica en el portal del Gobierno de México.
Para solicitar la revisión, procura tener a la mano tu recibo de luz, número de servicio, fotografías de la lectura actual del medidor y facturas anteriores. Esta información puede ayudar a identificar diferencias entre el consumo registrado y el que se utilizó para calcular el cobro.
Si el problema no se resuelve, también puedes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para recibir orientación sobre las vías de reclamación disponibles.