Para 2027, se propone que el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea menor 8.5% en términos reales al que se asignó en 2026, al pasar de 554,567 millones de pesos a 523,747 millones, cuyo recorte obedece a una revisión que realizó la propia CFE a su gasto, explicó la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, en reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Recorte a CFE para 2027 obedece a revisión de su gasto, explica Hacienda
"En todas las instancias que conforman el Gobierno Federal, había llegado el hecho de que tenían que revisar sus gastos y hacer un uso más eficiente de los mismos. En esta ocasión se le pidió a la CFE que hiciera ese análisis y que viera de su gasto corriente, cómo estaba ejerciendo y qué ahorros y demás podía hacer", explicó la funcionaria en reunión con diputados, como parte del proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PEF).
El ajuste al presupuesto de CFE ocurre mientras la empresa enfrenta la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura de generación, transmisión y distribución para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y las nuevas necesidades de la industria.
A pesar del recorte presupuestal, Hacienda prevé que la CFE mantenga transferencias federales por 90,400 millones de pesos durante 2027.
"Es importante comentar que la CFE tiene un apoyo muy importante en términos de su infraestructura, mantenimiento y demás, que tiene que dar en la ampliación de sus servicios, en los contratos o en la forma de soportar lo que es a través de los de los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) o Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. Entonces es importante considerar esto para la reducción que se ve en el presupuesto", dijo Gómez Castro.
Tres billones de pesos para estados
En su participación, la subsecretaria de Egresos informó que para 2027 los gobiernos estatales y municipales recibirán en conjunto tres billones de pesos, a través de Participaciones, Aportaciones, convenios y subsidios.
Detalló que por Participaciones se destinarán 1.5 billones de pesos, para el fortalecimiento de las haciendas públicas, el monto es 6.3% superior al aprobado para 2026.
"Además de la Participaciones, el gasto federalizado que se transfiere a entidades federativas y municipios se complementa con las Aportaciones federales (...) por 1.2 billones de pesos, destinados a rubros específicos como educación básica, salud, infraestructura social, estatal, municipal y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para seguridad pública y para el fortalecimiento de los municipios", detalló.
También se suman los convenios específicos que traen un presupuesto de 163,000 millones de pesos para obra pública, salud, educación u otros programas conjuntos. Sin dejar de mencionar los subsidios por 105, 000 millones que constituyen fondos de asignación específica o de carácter temporal para atender contingencias y proyectos de desarrollo regional.
Agregó que la previsión para el reparto de los recursos públicos, se enmarca en una estrategia de disciplina fiscal "que permitirá hacer frente al costo financiero de la deuda que se estima en 1.6 billones de pesos, con una disminución real de 2.9% frente a lo aprobado para 2026", dijo.