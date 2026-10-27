"En todas las instancias que conforman el Gobierno Federal, había llegado el hecho de que tenían que revisar sus gastos y hacer un uso más eficiente de los mismos. En esta ocasión se le pidió a la CFE que hiciera ese análisis y que viera de su gasto corriente, cómo estaba ejerciendo y qué ahorros y demás podía hacer", explicó la funcionaria en reunión con diputados, como parte del proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PEF).

El ajuste al presupuesto de CFE ocurre mientras la empresa enfrenta la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura de generación, transmisión y distribución para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y las nuevas necesidades de la industria.

A pesar del recorte presupuestal, Hacienda prevé que la CFE mantenga transferencias federales por 90,400 millones de pesos durante 2027.





"Es importante comentar que la CFE tiene un apoyo muy importante en términos de su infraestructura, mantenimiento y demás, que tiene que dar en la ampliación de sus servicios, en los contratos o en la forma de soportar lo que es a través de los de los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) o Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. Entonces es importante considerar esto para la reducción que se ve en el presupuesto", dijo Gómez Castro.