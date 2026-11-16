Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) todavía tienen pendiente una parte del aguinaldo de 2026.
ISSSTE aguinaldo 2026: cuándo será el segundo pago y cuánto recibirá los pensionados
El día en que depositarán la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE
El segundo depósito está programado para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que también se pagará la pensión correspondiente a diciembre, por lo que quienes tengan derecho a esta prestación recibirán ambos conceptos en la misma jornada.
De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE, la mensualidad de diciembre se depositará el 27 de noviembre, mientras que la primera parte del aguinaldo se entregaría durante la primera quincena de este mes. La gratificación se divide en dos exhibiciones, por lo que el pago de noviembre representa la segunda parte de ese ingreso anual.
¿Cuánto recibirán los pensionados del ISSSTE en la segunda parte del aguinaldo?
El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende de la cuota de pensión que tenga reconocida cada persona y de las condiciones bajo las cuales se otorgó la prestación.
El decreto que establece las disposiciones para el aguinaldo de 2026 señala que los pensionistas contemplados en sus disposiciones pueden recibir hasta 40 días de la cuota de pensión que tengan asignada.
Si a una persona le corresponde el máximo de 40 días y el pago se divide en dos exhibiciones iguales, la segunda parte equivale a 20 días de su pensión.
Por ejemplo, una persona que recibe una pensión mensual de 15,000 pesos tendría una cuota diaria aproximada de 500 pesos.
Si le corresponden 20 días en la segunda exhibición, recibiría alrededor de 10,000 pesos por ese concepto, además de los 15,000 pesos de su pensión de diciembre.
En este ejemplo, el depósito conjunto sería de aproximadamente 25,000 pesos, antes de las retenciones que pudieran aplicarse. La cantidad final dependerá de la prestación reconocida a cada pensionado.
¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo del ISSSTE 2026?
El beneficio no debe confundirse con una cantidad universal para todas las personas jubiladas. El decreto federal publicado el 23 de octubre de 2026 contempla, entre otros grupos, a quienes reciben haberes de retiro, pensiones militares, civiles o de gracia, así como a los deudos de personas a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal.
Para estos pensionistas, el decreto establece que la gratificación puede ser de hasta 40 días de la cuota asignada. Cuando existen varias personas beneficiarias de una misma pensión, el monto se distribuye proporcionalmente entre ellas.
Por ello, antes de calcular cuánto llegará en noviembre, es importante revisar las condiciones de la pensión y el monto reconocido por el instituto. No basta con conocer la mensualidad para asumir que todas las personas recibirán automáticamente 40 días.
¿Qué pagos recibirán los pensionados del ISSSTE en noviembre?
El viernes 27 de noviembre será una fecha importante para quienes tienen derecho a la gratificación anual, pues en esa jornada está programado el depósito de la pensión de diciembre y la segunda parte del aguinaldo.
El calendario del ISSSTE establece que la mensualidad de diciembre se pagará ese día, antes de que termine el año.
Los pensionados pueden revisar los movimientos de la cuenta bancaria en la que reciben habitualmente su prestación para identificar los depósitos correspondientes.