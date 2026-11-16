El día en que depositarán la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE

El segundo depósito está programado para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que también se pagará la pensión correspondiente a diciembre, por lo que quienes tengan derecho a esta prestación recibirán ambos conceptos en la misma jornada.

De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE, la mensualidad de diciembre se depositará el 27 de noviembre, mientras que la primera parte del aguinaldo se entregaría durante la primera quincena de este mes. La gratificación se divide en dos exhibiciones, por lo que el pago de noviembre representa la segunda parte de ese ingreso anual.

¿Cuánto recibirán los pensionados del ISSSTE en la segunda parte del aguinaldo?

El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende de la cuota de pensión que tenga reconocida cada persona y de las condiciones bajo las cuales se otorgó la prestación.



El decreto que establece las disposiciones para el aguinaldo de 2026 señala que los pensionistas contemplados en sus disposiciones pueden recibir hasta 40 días de la cuota de pensión que tengan asignada.

Si a una persona le corresponde el máximo de 40 días y el pago se divide en dos exhibiciones iguales, la segunda parte equivale a 20 días de su pensión.

Por ejemplo, una persona que recibe una pensión mensual de 15,000 pesos tendría una cuota diaria aproximada de 500 pesos.

Si le corresponden 20 días en la segunda exhibición, recibiría alrededor de 10,000 pesos por ese concepto, además de los 15,000 pesos de su pensión de diciembre.

En este ejemplo, el depósito conjunto sería de aproximadamente 25,000 pesos, antes de las retenciones que pudieran aplicarse. La cantidad final dependerá de la prestación reconocida a cada pensionado.