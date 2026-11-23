De acuerdo con información de PENSIONISSSTE, esta modalidad está contemplada para quienes se encuentran en el régimen del Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que estaban activos al 31 de marzo de 2007 y eligieron mantenerse en el régimen anterior modificado de la Ley del ISSSTE, o que no manifestaron su elección y se encontraban laborando cuando entró en vigor la nueva legislación.

Para acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada, los trabajadores deben tener al menos 65 años, haber cotizado un mínimo de 10 años al Instituto y haberse separado voluntariamente del servicio o haber quedado privados de trabajo.

¿Cuánto te corresponde de pensión del ISSSTE con 10 años de servicio?

El monto de la pensión por cesantía en edad avanzada se calcula como un porcentaje del promedio del sueldo básico del último año inmediato anterior a la fecha en que el trabajador se dio de baja.



Para quienes tienen 65 años y acreditan al menos 10 años de cotización, el porcentaje corresponde al 40% de ese sueldo básico. La proporción aumenta dos puntos porcentuales por cada año adicional de edad, hasta alcanzar un máximo de 50% a los 70 años.

La tabla de PENSIONISSSTE establece los siguientes porcentajes:

65 años: 40% del sueldo básico promedio.

66 años: 42%.

67 años: 44%.

68 años: 46%.

69 años: 48%.

70 años o más: 50%.

Esto significa que el monto mensual depende del sueldo básico que tuvo el trabajador durante su último año de servicio y de la edad a la que solicite la pensión.

Por ejemplo, si el promedio de su sueldo básico fue de 10,000 pesos mensuales, a los 65 años recibiría una pensión estimada de 4,000 pesos. Si el promedio fue de 15,000 pesos, el monto sería de 6,000 pesos mensuales.

Además, el ISSSTE debe determinar el sueldo básico reconocido y el porcentaje aplicable en cada caso.