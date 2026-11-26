El intervalo para 2026 subió de 1.0%-2.0% a 1.7%-2.1%. El intervalo para el crecimiento previsto del PIB en 2027 es de entre 1.3 y 2.7%. Para 2028, considerando el efecto del año bisiesto, se anticipa un crecimiento del PIB de 2.5% con un intervalo de entre 1.7 y 3.3%, refirió el informe.



A pesar del mayor dinamismo de la actividad económica, no solo estimamos que prevalecen las condiciones de holgura, sino que estas van a continuar prevaleciendo el próximo año. Y con esta apreciación, les diría que no esperamos que la recuperación reciente implique presiones para la inflación o que cambie la trayectoria esperada de la misma Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico



Este lunes, el Inegi informó que la economía mexicana creció 0.9% trimestral entre julio y septiembre de 2026. El avance fue menor al 1.4% registrado en el segundo trimestre. A tasa anual, el PIB aumentó 3.3%, una décima más que en la estimación oportuna publicada en octubre.

Riesgos para el crecimiento del PIB de México

Banxico destacó que el balance de riesgos para el crecimiento de la actividad económica a lo largo del horizonte de pronóstico se mantiene sesgado a la baja.

Entre los riesgos destacó que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente en lo comercial y ante la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC, o con factores idiosincráticos, y que ello incida adversamente sobre la demanda externa y el gasto en consumo e inversión de nuestro país.

También mencionó un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo, el cual puede repercutir adversamente en la economía global en general o en los flujos de comercio internacional y que se materialicen episodios de volatilidad.

Banxico consideró el crecimiento de la economía de Estados Unidos como un factor de riesgo para México, particularmente por una menor inversión en proyectos relacionados con la inteligencia artificial, en detrimento de la demanda externa que enfrenta México. Finlamente, refirió fenómenos meteorológicos tales como temperaturas extremas, ciclones o sequías impacten adversamente la actividad económica nacional.