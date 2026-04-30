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Impuesto a bebidas presiona resultados de Coca-Cola FEMSA en México

Las ventas en México retrocedieron 1.4% en el periodo, una caída que contrastó con el crecimiento de 4.4% observado en Sudamérica, donde la compañía mantiene una presencia relevante.
jue 30 abril 2026 09:17 AM
Impuesto a bebidas presiona resultados de Coca-Cola FEMSA en México
A la compañía le ha afectado el creciente impuesto en el IEPS para bebidas azucaradas. (Coca-Cola FEMSA crece, pero lo hace fuera de México)

El incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas comenzó a reflejarse en los resultados de Coca-Cola FEMSA durante el primer trimestre de 2026, particularmente en su operación en México, donde el consumo mostró señales de debilidad.

Mientras los mercados de Sudamérica impulsaron el desempeño del embotellador, México se convirtió en el principal factor de presión para el negocio. La compañía enfrentó una menor demanda en un entorno marcado por mayores cargas fiscales a las bebidas, lo que impactó tanto los volúmenes como la rentabilidad.

“Como se anticipaba, afrontamos un entorno de consumo más débil en México, presionado a su vez por el incremento del impuesto IEPS. A su vez, ganamos participación en la mayoría de nuestros mercados y categorías, y alcanzamos volúmenes récord para un primer trimestre en mercados clave como Brasil, Colombia y Guatemala”, comentó Ian Craig, Director General de Coca-Cola FEMSA.

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De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, las ventas en México y Centroamérica retrocedieron 1.4% en el periodo, una caída que contrastó con el crecimiento de 4.4% observado en Sudamérica, donde la compañía mantiene una presencia relevante.

El impacto fue más pronunciado en la rentabilidad operativa. En México y Centroamérica, la utilidad de operación disminuyó 17.4%, mientras que en Sudamérica repuntó 18.8%, evidenciando la divergencia entre regiones y el efecto de los impuestos en el mercado mexicano.

A nivel consolidado, la empresa logró mantener cifras positivas en ingresos, aunque con menor dinamismo. Las ventas totales crecieron 1.1% en el primer trimestre, pero la utilidad de operación retrocedió 2.3%, reflejando las presiones en costos y en consumo en algunos mercados clave.

En cuanto al flujo operativo, medido por el Ebitda, Coca-Cola FEMSA reportó un avance marginal de 0.9%, lo que confirma que, si bien la compañía mantiene estabilidad financiera, enfrenta un entorno retador en su principal mercado.

“Los resultados de nuestro primer trimestre reflejaron la resiliencia de nuestro negocio y las ventajas que ofrece la diversificación geográfica”, añadió Craig, al destacar el papel que jugaron los mercados fuera de México para sostener el desempeño global.

La compañía subrayó que su presencia en distintos países permitió compensar parcialmente los efectos negativos del entorno mexicano, consolidando una estrategia que prioriza la diversificación como mecanismo de mitigación de riesgos.

Hacia adelante, Coca-Cola FEMSA mantendrá su enfoque en fortalecer su posición competitiva mediante iniciativas de gestión de ingresos que impulsen el crecimiento de volumen sostenible.

Además, buscará capitalizar eventos de alto impacto como la Copa Mundial de Futbol en sus mercados, al tiempo que profundiza en eficiencias operativas para proteger la rentabilidad y sostener el crecimiento de largo plazo.

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Coca Cola Company COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.

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