De vender hielo y cerveza en 1890 a controlar OXXO, billones de pesos y casi 400 mil empleados

Isaac Garza: el joven que regresó de Europa con una idea

La semilla de esta historia la plantó Isaac Garza Garza. Tras la muerte de su padre —quien había sido alcalde de Monterrey— el joven decidió viajar a Europa para estudiar comercio, según se relata en el sitio del Centro Eugenio Garza Sada .

En 1865 se trasladó a Santander, España, donde aprendió sobre administración y negocios en una época en la que México apenas comenzaba a desarrollar su industria.

Cuando regresó en 1870, Garza comenzó a construir su red comercial en el norte del país. Para ello se asoció con el empresario José Calderón Penilla, con quien estableció relaciones comerciales en distintas regiones. Pero el proyecto que cambiaría su destino surgió años después.

La cervecería que empezó con 70 trabajadores en Monterrey

En 1886, Garza y Calderón viajaron a Saint Louis, en Estados Unidos, donde conocieron al maestro cervecero Joseph M. Schnaider.

Tras negociar un acuerdo para producir cerveza en México, regresaron a Monterrey con la intención de construir su propia fábrica.

Así nació en 1890 la Cervecería Cuauhtémoc, que en sus primeros años operaba bajo el nombre de Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc.

Ese proyecto, considerado el origen del actual grupo FEMSA, inició con 150,000 pesos de capital, apenas dos personas en administración y 70 obreros en la planta.

Más de un siglo después, la empresa sigue tomando ese momento como su punto de partida histórico: en 2025 celebró 135 años de historia desde aquella primera fábrica instalada en Monterrey.

El hielo que hizo posible el negocio

En aquella época, producir cerveza en el norte de México implicaba un problema enorme: el clima extremadamente caluroso.

La cerveza debía mantenerse fría durante el proceso de elaboración y almacenamiento, algo difícil en una región con temperaturas elevadas. La solución fue crear su propio sistema de refrigeración.

Para lograrlo, los empresarios instalaron una fábrica de hielo, infraestructura que dio nombre al proyecto original y permitió estabilizar la producción.

Ese episodio muestra una de las características que definiría al grupo durante décadas: si algo no existía en el mercado, lo construían ellos mismos.