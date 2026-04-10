De vender hielo y cerveza en 1890 a controlar OXXO, billones de pesos y casi 400 mil empleados

A pesar de las transformaciones que han marcado al comercio, la tecnología y los hábitos de consumo en las últimas décadas, el conglomerado regiomontano FEMSA se mantiene como uno de los grupos empresariales más influyentes de América Latina.
Hoy opera en distintos países, emplea a cerca de 388 mil personas y controla miles de tiendas de conveniencia a través de OXXO, además de ser uno de los principales embotelladores del sistema Coca-Cola a nivel mundial.
Lo que pocos recuerdan es que el origen de este imperio empresarial fue mucho más modesto: una cervecería fundada en Monterrey con 70 obreros, una pequeña oficina administrativa, una fábrica de hielo y una idea que terminaría por cambiar la industria del país.
La historia detrás de ese crecimiento está marcada por viajes a Europa, crisis políticas, innovaciones industriales y una mentalidad empresarial que convirtió a Monterrey en uno de los motores económicos de México.
Publicidad
Isaac Garza: el joven que regresó de Europa con una idea
En 1865 se trasladó a Santander, España, donde aprendió sobre administración y negocios en una época en la que México apenas comenzaba a desarrollar su industria.
Cuando regresó en 1870, Garza comenzó a construir su red comercial en el norte del país. Para ello se asoció con el empresario José Calderón Penilla, con quien estableció relaciones comerciales en distintas regiones. Pero el proyecto que cambiaría su destino surgió años después.
En aquella época, producir cerveza en el norte de México implicaba un problema enorme: el clima extremadamente caluroso.
La cerveza debía mantenerse fría durante el proceso de elaboración y almacenamiento, algo difícil en una región con temperaturas elevadas. La solución fue crear su propio sistema de refrigeración.
Para lograrlo, los empresarios instalaron una fábrica de hielo, infraestructura que dio nombre al proyecto original y permitió estabilizar la producción.
Ese episodio muestra una de las características que definiría al grupo durante décadas: si algo no existía en el mercado, lo construían ellos mismos.
Publicidad
Innovación desde los primeros años
En 1903, se convirtió en la primera empresa del país en sustituir los corchos tradicionales por la corcholata, lo que facilitó el envasado y mejoró la conservación del producto.
Años después, en 1930, introdujo cilindros metálicos para transportar cerveza de barril en lugar de los tradicionales toneles de madera, lo que permitió aplicar procesos de pasteurización más eficientes.
Pero el crecimiento del negocio también enfrentó momentos difíciles.
Durante la Revolución Mexicana, en 1914, las tropas del general Pablo A. González Garza tomaron Monterrey e incautaron la cervecería durante varios meses.
Cuando la empresa fue devuelta a sus dueños, el gerente Luis G. Sada reunió a los trabajadores y pronunció una frase que con el tiempo se volvió legendaria en la cultura empresarial regiomontana: “Aquí no ha pasado nada, vamos a trabajar”.
Los antecedentes de FEMSA: el nacimiento de un ecosistema industrial
Con el paso de los años, la empresa comprendió que para crecer necesitaba controlar su propia cadena de producción.
Así comenzó a crear empresas para fabricar todos los insumos necesarios.
-En 1899 nació Vidriera Monterrey, encargada de producir botellas de vidrio.
-En 1921 se creó Famosa, dedicada a fabricar corcholatas y envases metálicos.
-En 1936 surgió Titán, especializada en cajas de cartón corrugado.
Ese mismo año ocurrió otro paso clave en la historia del grupo: el 12 de mayo de 1936 se creó Valores Industriales S.A., conocida como VISA (sin relación con la empresa de tarjetas), una sociedad tenedora creada para agrupar a las distintas compañías del conglomerado.
La nueva estructura permitió coordinar la cervecería, las fábricas de envases y otras empresas industriales bajo un mismo paraguas corporativo, sentando las bases del corporativo moderno.
La estrategia continuó incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de acero llevó al grupo a fundar en 1942 la empresa Hylsa para producir lámina y acero.
Durante buena parte del siglo XX, el grupo operó bajo la estructura corporativa de VISA. Sin embargo, el nombre con el que hoy se conoce al conglomerado surgió décadas después.
En 1988, tras un proceso de reestructura financiera, se creó formalmente Fomento Económico Mexicano S.A. de C.V., mejor conocido como FEMSA, que pasó a agrupar las operaciones de cerveza, refrescos, empaques y comercio.
En términos históricos, el imperio empresarial nació en 1890 con la cervecería, pero fue hasta 1988 cuando el conglomerado adoptó el nombre corporativo con el que hoy es conocido a nivel internacional.
Un contraste más que notable si se recuerda que el grupo comenzó en 1890 con apenas 70 personas y un capital de 150,000 pesos.
Las lecciones que deja FEMSA
La historia de FEMSA demuestra cómo una empresa puede crecer durante más de un siglo si combina visión industrial, innovación constante y disciplina empresarial.
Desde una cervecería con 70 trabajadores hasta un conglomerado con cientos de miles de empleados, el grupo ha construido un modelo basado en resolver problemas, crear sus propias industrias y adaptarse a cada nueva etapa del mercado.
Y todo comenzó en Monterrey, cuando un pequeño grupo de empresarios entendió que, para producir cerveza en el norte de México, primero tendría que crear la infraestructura necesaria para controlar todo el proceso.