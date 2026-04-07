¿Por qué Spin de Oxxo permite transferencias si no es un banco?

Tal y como se explica en el sitio oficial de la plataforma , el funcionamiento de Spin by OXXO está definido por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech .

Esta norma creó en México la figura de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), un tipo de empresa financiera digital que puede manejar dinero electrónico y facilitar pagos sin ser un banco tradicional.

En términos generales, la ley establece qué actividades pueden realizar estas plataformas y bajo qué reglas deben operar.

Definición y alcance: las IFPE están autorizadas para emitir, administrar, redimir y transmitir fondos de pago electrónico. En la práctica, esto significa que pueden abrir cuentas digitales donde los usuarios depositan dinero para realizar pagos o transferencias.

Estas cuentas funcionan como una especie de billetera digital, donde se registran los abonos de dinero —en moneda nacional o extranjera— para enviarlo a otras personas, pagar servicios o realizar compras.

Operaciones que permite la ley: las instituciones de este tipo pueden realizar transferencias entre sus propios clientes o hacia cuentas de otros bancos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que opera el Banco de México.

Además, la ley les permite emitir tarjetas prepagadas, que pueden utilizarse para pagar en comercios físicos o en línea, de forma similar a una tarjeta de débito.

Diferencias entre Spin y los bancos tradicionales

Aunque plataformas como Spin permiten realizar pagos y transferencias, existen diferencias importantes frente a la banca tradicional.

La principal es que no pueden otorgar créditos ni ofrecer productos financieros más complejos, como préstamos personales, hipotecas o tarjetas de crédito.

Tampoco pueden ofrecer cuentas de ahorro o inversión que generen intereses, ya que la ley prohíbe que las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico paguen rendimientos por el dinero que los usuarios mantienen en sus cuentas.

Un ejemplo de contraste es Nu, que ya cuenta con licencia bancaria en México . Gracias a ello puede ofrecer servicios más amplios, como cuentas que generan rendimientos y distintos tipos de crédito, además de las operaciones básicas de manejo de dinero.

Otra diferencia clave es que los recursos no cuentan con el respaldo del seguro de depósitos bancarios, por lo que estas instituciones deben informar claramente a los usuarios que su dinero no está garantizado por el gobierno.

En términos simples, estas plataformas funcionan como intermediarios digitales de pagos, diseñados para facilitar transferencias, compras y el manejo cotidiano de dinero electrónico, sin operar como un banco completo.