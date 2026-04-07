Recientemente, Spin de OXXO, la plataforma financiera de FEMSA, frenó sus planes para convertirse en banco debido a diversas complicaciones en el proceso regulatorio. Esto despertó una duda entre muchos usuarios: si Spin no es un banco como tal, ¿por qué permite transferir, recibir dinero y realizar otras operaciones?
En efecto, las populares tarjetas de Spin no son tarjetas bancarias. Aun así, miles de personas las utilizan como una forma práctica de administrar su dinero en el día a día. Esto tampoco significa que operen sin regulación: el servicio funciona bajo un esquema financiero distinto al de la banca tradicional.
Aunque comparte varias características con una tarjeta bancaria convencional, también tiene ciertas limitaciones y particularidades que, para algunos usuarios, pueden representar incluso ventajas. Aquí te contamos bajo qué sistema opera Spin de OXXO y cómo funciona este servicio financiero.
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¿Por qué Spin de Oxxo permite transferencias si no es un banco?
Esta norma creó en México la figura de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), un tipo de empresa financiera digital que puede manejar dinero electrónico y facilitar pagos sin ser un banco tradicional.
En términos generales, la ley establece qué actividades pueden realizar estas plataformas y bajo qué reglas deben operar.
Definición y alcance: las IFPE están autorizadas para emitir, administrar, redimir y transmitir fondos de pago electrónico. En la práctica, esto significa que pueden abrir cuentas digitales donde los usuarios depositan dinero para realizar pagos o transferencias.
Estas cuentas funcionan como una especie de billetera digital, donde se registran los abonos de dinero —en moneda nacional o extranjera— para enviarlo a otras personas, pagar servicios o realizar compras.
Aunque plataformas como Spin permiten realizar pagos y transferencias, existen diferencias importantes frente a la banca tradicional.
La principal es que no pueden otorgar créditos ni ofrecer productos financieros más complejos, como préstamos personales, hipotecas o tarjetas de crédito.
Tampoco pueden ofrecer cuentas de ahorro o inversión que generen intereses, ya que la ley prohíbe que las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico paguen rendimientos por el dinero que los usuarios mantienen en sus cuentas.
Un ejemplo de contraste es Nu, que ya cuenta con licencia bancaria en México . Gracias a ello puede ofrecer servicios más amplios, como cuentas que generan rendimientos y distintos tipos de crédito, además de las operaciones básicas de manejo de dinero.
Otra diferencia clave es que los recursos no cuentan con el respaldo del seguro de depósitos bancarios, por lo que estas instituciones deben informar claramente a los usuarios que su dinero no está garantizado por el gobierno.
En términos simples, estas plataformas funcionan como intermediarios digitales de pagos, diseñados para facilitar transferencias, compras y el manejo cotidiano de dinero electrónico, sin operar como un banco completo.
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¿Es seguro usar cuentas digitales como Spin?
La regulación también establece mecanismos de seguridad para proteger el dinero de los clientes. Uno de los más importantes es la separación de recursos, que obliga a las instituciones a mantener el dinero de los usuarios separado de sus propios fondos operativos.
Esto significa que los recursos depositados por los clientes deben colocarse en cuentas en bancos autorizados, generalmente al final del mismo día en que se recibieron.
Además, estas empresas deben aplicar medidas estrictas de identificación de clientes y prevención de lavado de dinero, así como mantener la confidencialidad de la información financiera.
El modelo también está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que vigila que las instituciones cumplan con los requisitos legales, operativos y de capital establecidos en la ley. Así que sí, el uso de estas cuentas es seguro.
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¿Por qué Spin frenó sus planes para convertirse en banco?
El proyecto para transformar Spin by OXXO en un banco quedó en pausa después de que FEMSA, dueña de OXXO, decidió replantear su estrategia de negocio. La compañía optó por suspender la solicitud de licencia bancaria para concentrar sus inversiones en sus áreas principales: las tiendas de proximidad y su negocio embotellador de Coca-Cola, dentro del plan corporativo conocido como FEMSA Forward.
Uno de los factores más importantes fue el alto costo y la complejidad regulatoria que implica convertirse en banco. Obtener una licencia bancaria y cumplir con las exigencias del sistema financiero requiere inversiones significativas y una estructura operativa más compleja.
También influyó el desempeño del ecosistema digital en las tiendas. Analistas señalan que el modelo anterior no logró impulsar el tráfico en los OXXO y, de hecho, el flujo de clientes en piso de ventas cayó 0.6% hacia finales de 2025.
Ante este escenario, la empresa decidió redefinir el papel de Spin. En lugar de convertirse en una institución bancaria independiente, la plataforma funcionará como el “cerebro digital” de OXXO, integrando servicios como pagos, depósitos, retiros o envío de dinero para reforzar la relación con los clientes y aumentar la frecuencia de visitas a las tiendas.
La decisión llega en un momento en que la plataforma sigue creciendo: Spin by OXXO cerró 2025 con 16.1 millones de usuarios, de los cuales 10.5 millones son activos, y registró 98 millones de transacciones mensuales en promedio durante el último trimestre del año. Esto muestra que, aunque no será banco por ahora, la fintech seguirá siendo una pieza clave dentro del ecosistema de OXXO.