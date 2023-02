El registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM) indica que las acciones se compraron el 17 de febrero. Heineken Holding posee una participación mayoritaria en la cervecera Heineken NV HEIN.AS.

En otro comunicado con fecha de 17 de febrero, FEMSA vendió 18 millones de acciones que poseía de Heineken Holding. Gates compró 10.8 millones de acciones, por valor de 883 millones de euros (939.87 millones de dólares) a los precios de mercado actuales, lo que desencadenó un requisito de divulgación bajo las reglas del mercado de valores de Países Bajos.

En una sesión de chat "Ask Me Anything" de 2018 en Reddit, Gates dijo que "no era un gran bebedor de cerveza".

"Cuando veo algo como un partido de béisbol, bebo cerveza light para estar en sintonía con los demás bebedores de cerveza. Siento decepcionar a los verdaderos bebedores de cerveza".

La Fundación Bill y Melinda Gates, la fundación humanitaria creada por el multimillonario y su exesposa, no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

Información de Reuters