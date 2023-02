Bill Gates: la vida del filántropo y fundador de Microsoft

Cuando Gates era niño le apodaban el chico feliz. “Tenía una pequeña hermana que no me golpeaba ni nada por el estilo. Sonreía todo el tiempo”, cuenta él mismo en la docuserie de Netflix.

Nació en Seattle, Washington el 28 de Octubre de 1955. Es hijo de Henry Gates, abogado y filántropo y Mary Ann Maxwell Gates, empresaria, activista y maestra. Y aunque Gates menciona que su más grande apoyo siempre fue su madre, también reconoce que tuvo problemas con ella en la adolescencia, donde una noche incluso la llegó a insultar y su padre le lanzó un vaso con agua para que se disculpara con ella. Después de ese suceso, fueron a terapia.

Estudió en Lakeside, una escuela privada de élite en Seattle, la cual influyó en él de por vida. Esta era la única escuela que en 1968 contaba con una computadora que Gates pudo explorar. Además, fue ahí mismo donde también conoció a Paul Allen, su mejor amigo y con quien más tarde fundaría Microsoft.

Como pareciera ser tradición entre los tecnólogos, entró a estudiar a Harvard pero aún siendo estudiante, el 4 de abril de 1975, creó Microsoft y abandonó sus estudios.

Microsoft es un acrónimo de “microordenador” y “software”. Junto con Allen, crearon en 1985 Windows 1.0, el primer programa gráfico de 16 bits . Tenía un costo de 99 dólares y requería una computadora que tuviera un mínimo de 320 kb de memoria RAM, una tarjeta gráfica y una unidad de disquete.

Desde su creación, Microsoft ha estado llena de inventos que han revolucionado la industria de la tecnología, pues su premisa desde un inicio fue hacer que el lenguaje computacional fuera accesible. Incluso, fue International Business Machine Corporation (IBM) quien solicitó que Microsoft produjera software esencial y un sistema operativo para su primera computadora personal, la IBM PC.

En 1995 lanzaron Windows 95, el sistema operativo que los llevó al éxito. Introdujeron mejoras significativas, como una barra de tareas y el botón de inicio y también fue el mismo año en que decidieron lanzarse a la World Wide Web con su principal servicio en línea y acceso a Internet, MSN (Microsoft Network).

Otro de sus grandes inventos fue en 2001, con la creación del Xbox.

Pero en 2008, después de 33 años, Bill Gates dejó su puesto como CEO en Microsoft mencionando que era para dedicarle mayor tiempo a su fundación filantrópica. Aunque no dejó por completo la empresa en aquel entonces, pues seguía siendo parte de la mesa directiva, un escándalo en 2020 lo empujó a que renunciara por completo, debido a acusaciones en su contra por mantener conductas sexuales inapropiadas con una empleada de la compañía.

La única esposa de Bill Gates fue Melinda Ann French, con quien mantuvo un matrimonio durante 27 años.

Se conocieron cuando Melinda trabajaba en Microsoft. “Ella tenía otros novios, yo tenía Microsoft”, menciona Gates en la docuserie. Eventualmente, cuando el romance se volvió más serio, Bill le propuso matrimonio a Melinda y se casaron en 1994, en Hawaii. Juntos tuvieron tres hijos: Jennifer, Rory y Phoebe.

Melinda y Gates fundaron en el 2000 la fundación que actualmente lleva su nombre. Su página oficial menciona que hay dos valores principales que giran en torno a ella: la empatía y el optimismo hacia el futuro. Desde entonces, la fundación privada se ha dedicado a distintas causas sociales para combatir la desigualdad, la pobreza y las enfermedades alrededor del mundo.

De acuerdo con la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE ), entre el 2013 y 2020 la fundación ha encabezado la lista de entidades filantrópicas que mayor donaciones económicas han destinado.

Sin embargo, el matrimonio se separó en 2021. En una entrevista con CBS , Melinda mencionó que la separación “no fue a causa de una sola cosa o algo en específico. Simplemente llegó el momento en que ya no era saludable y ya no podía confiar en lo que teníamos”.

Y es que Gates estuvo envuelto en varias polémicas los últimos años. Desde el romance que mantuvo con una empleada de su compañía que posteriormente fue confirmado por un vocero de Microsoft, hasta su relación con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico sexual de menores.

En la misma entrevista, Melinda mencionó que nunca le pareció correcta la relación entre su esposo y Epstein. Y es que, de acuerdo con una publicación del New York Times , Gates se reunió con Epstein en numerosas ocasiones e, incluso, quedándose hasta altas horas de la noche con él.

Ante estas acusaciones, la respuesta de Gates en una entrevista fue: “Tengo la responsabilidad de haberle causado mucho dolor a mi familia”.

Publicaciones y charlas

Gates no sólo se preocupa por combatir los virus virtuales de sus softwares; también tiene una preocupación por los virus en el mundo.

El atribuye que, gracias a sus trabajos en la fundación, ha logrado entender cómo funcionan los virus. En una Ted Talk que dió en 2015, mencionó que: “Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra” y resaltó la importancia de prevenir infecciones.

Publicó un libro titulado “Cómo prevenir la próxima pandemia”, donde habla sobre los aprendizajes que dejó el COVID-19 y cómo prevenir que una enfermedad similar vuelva a ocurrir.

Además, cuenta con otras publicaciones como su libro “Camino al futuro”, donde resume la evolución de los computadores personales y describe un futuro cambiado por la llegada de la supercarretera de información global, y “Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos”.

Gates mencionó que tiene la obligación de regresar sus recursos a la sociedad de maneras en que puedan tener un impacto para reducir el sufrimiento ajeno y mejorar las vidas de las personas. Recientemente tuiteó que planea donar toda su riqueza a la fundación y dejar de estar en la lista de las personas más ricas del mundo.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022