Coinbase, la mayor plataforma de criptodivisas de Estados Unidos, dijo que pedirá a un juez que desestime la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) que alega que infringió la ley al no registrar su negocio.

En una carta presentada justo antes de la medianoche del miércoles en el tribunal federal de Manhattan, Coinbase dijo que la SEC no tiene autoridad para presentar demandas civiles porque los activos que cotizan en su plataforma no son "contratos de inversión", y por lo tanto no son valores.