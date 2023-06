MexDer lanzará dos nuevos derivados este año: ETF's y TIIE de Fondeo

El otro proyecto que podría salir a la luz durante el tercer trimestre de 2023 son los futuros y opciones sobre las acciones y ETFs que coticen en el SIC.

"Hemos visto en los últimos años como ha incrementado la participación de las acciones listas en el SIC en la Bolsa Mexicana de Valores y queremos replicar o acompañar ese crecimiento con operación de futuros. Queremos ofrecer que la gente, los inversionistas grandes y minoristas puedan comprar futuros y opciones sobre acciones como Apple, Tesla y Facebook", dijo José Miguel de Dios.

Hace unos meses se hablaba de tener un futuro de bitcoin, pero sobre ese proyecto, el directivo señaló que no se han mostrado avances para la regulación de estos activos, ya que esperan que Banxico pueda dar luz verde para lanzar algo al mercado.

"Banco de México creo que ha sido muy claro en sus comunicados de que no le gustan las criptomonedas, entonces, por el momento, mientras Banco de México no dé un giro en sus opiniones, nosotros no vamos a participar en este tipo de productos", añadió.