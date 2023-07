Las nóminas privadas aumentaron más de lo esperado en junio, lo que indica que el mercado laboral se mantiene fuerte a pesar de los crecientes riesgos de recesión derivados de la subida de las tasas de interés. Un informe separado mostró que las ofertas de empleo en el país cayeron en mayo, pero se mantuvieron en niveles más altos.

Un día antes del informe mensual de empleo, la evidencia de un mercado laboral sólido estimuló las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más altas durante más tiempo para controlar la inflación que se mantiene por encima de su objetivo.

"Si un aumento de tasas este mes no estaba ya fijado, probablemente lo esté ahora. El informe nacional de empleo (ADP, por sus siglas en inglés) no suele ser un gran precursor del número de las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés), pero este es un informe que simplemente no puede ignorar. Estoy seguro de que todos revisarán sus expectativas y se preguntarán cuánto tiempo más puede durar esta resiliencia del mercado laboral", mencionó Craig Erlam, analista de OANDA.

En el frente de empresas, las acciones de Exxon Mobil Corp bajaron después de que la petrolera señalara que las ganancias operativas del segundo trimestre cayeron drásticamente debido a los precios más bajos del gas natural y los márgenes de refinación de petróleo más débiles.