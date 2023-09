"Si no, pueden encontrarse con una especie de estado subliminal en el que no pueden acceder a los mercados porque no podemos revisarlos de manera efectiva", sostuvo.

Los servicios del Gobierno de Estados Unidos se verían interrumpidos y cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin paga si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.

La publicación de importantes datos económicos de Estados Unidos, cruciales para las autoridades de política monetaria y los inversores, también se suspenderá indefinidamente en caso de que el Gobierno federal cierre.