Estados Unidos está en cuenta regresiva para evitar el cierre del gobierno

Entre las consecuencias previsibles de un desacuerdo sin solución antes del primero de octubre, figuran cheques de ayuda alimentaria que no llegarán a destino; el tráfico aéreo podría verse perturbado, los parques nacionales quedarían sin mantenimiento; los funcionarios "no esenciales" deberían quedarse en casa y no recibirán paga hasta que el problema se solucione.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, advirtió el lunes que un cierre del Gobierno federal pone en riesgo la asistencia en alimentos para los casi 7 millones de mujeres y niños de bajos ingresos que dependen de las prestaciones.

Vilsack dijo que algunos beneficios podrían verse afectados en cuestión de días o semanas si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.

Estados Unidos tuvo cuatro importantes "shutdown" desde 1976. El último, y más largo, duró más de un mes, desde fines de 2018 hasta inicios de 2019, y recortó el PIB estadounidense en 3,000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

