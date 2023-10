En los últimos años, la Bolsa mexicana ha vivido una sequía en su mercado de acciones. No hay nuevas empresas listadas y al parecer no hay muchos empresarios dispuestos a hacer públicas sus compañías. Por estrategia o por falta de interés, 45 de ‘Los 100 empresarios más importantes de México’ han decidido que sus compañías no coticen en la Bolsa de valores.

Las empresas de este grupo de empresarios que no están Bolsa generaron 1.83 billones de pesos de ventas en 2022, equivalente a 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 52,920 millones de pesos en utilidades netas y 619,000 empleos.