Argentina emite bonos por 3,200 mdd para pago de deuda a corto plazo

"Los Gobiernos pasan, la letras intransferibles quedan (...) No hay magia, ni panaceas. No sé destrabó la séptima revisión (con el FMI aún) y no se consiguió más financiamiento, ergo hay que seguir rompiendo el balance al banco central para evitar el default", dijo el economista Gabriel Caamaño en su cuenta de "X".

Las letras intransferibles que se venden ahora a la autoridad monetaria tienen una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA, cuyo saldo neto ronda los 8,000 mdd negativos, según fuentes privadas del mercado.

La decisión del Gobierno va a contramano de lo prometido por Milei en su campaña presidencial, ya que al compromiso de dolarizar la economía y cerrar el mismo BCRA, dijo que cortaría con el financiamiento de la entidad al Tesoro para darle la independencia necesaria en política monetaria.