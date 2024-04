Escanear el iris a cambio de criptomonedas en una Argentina en crisis económica

(BUENOS AIRES) - En un centro comercial de Buenos Aires, Juan Sosa se para ante un "orbe" de la empresa Worldcoin para escanear el iris de sus ojos a cambio de criptomonedas, como lo han hecho ya cientos de miles de argentinos golpeados por la inflación y el ajuste fiscal.

"Lo hago porque no tengo un peso, no hay otra razón", murmura Sosa, un profesor de artes marciales de 64 años. "No quería hacerlo, pero por mi edad nadie me da trabajo, y necesito la plata".