Cotización récord del bitcoin transforma vidas en una playa de El Salvador

Sentada en una silla en un pequeño restaurante, su propietaria Rosalina Franco atiende a diario a muchos clientes que pagan con bitcoin, en su mayoría turistas extranjeros.

"No puedo manejar el teléfono para estar haciendo las transacciones", así que "lo que cobro en bitcoin lo guardo, no me lo gasto, es un ahorro", cuenta la mujer de 70 años, quien se ha "beneficiado" con el alza de cotización.

(Foto: MARVIN RECINOS / AFP)

Cuando Bukele introdujo el bitcoin también buscaba que las remesas familiares del extranjero -un componente clave de la economía salvadoreña- se canalizaran por carteras digitales para reducir los costos de envío, pero eso no sucedió.

En 2023, solo el 1% de los 8.181 millones de dólares de remesas llegaron por alguna de las billeteras digitales, según el Banco Central de Reserva.

"Lo que es claro es que la gente sigue usando más los métodos tradicionales de envío (de remesas) y en esto tiene que ver mucho la desconfianza de la gente a la volatilidad de la criptomoneda. Y en eso no le han salido las cuentas al gobierno", señala a la AFP el economista independiente César Villalona.