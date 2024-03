Pero lo primero es "no invertir en nada que uno no entienda", dice en entrevista Matías Di Gioia, director de Prevención de Fraude en Bitso, la plataforma de criptomonedas.

Un segundo paso para no caer en estafas es verificar que se trate de una empresa que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al estar bajo la supervisión del regulador, los clientes pueden estar más protegidos.

¿Cuáles son los fraudes más comunes con criptomonedas?

Uno de los fraudes más comunes, advierte el especialista, es cuando el estafador contacta por redes sociales a la víctima y se gana su confianza hasta pedirle una transferencia de dinero en criptomonedas.

Un segundo ejemplo es cuando los estafadores ofrecen rendimientos muy buenos. "Si te fijas en el mercado y un plazo fijo en dólares te paga 3%, de repente (los estafadores) te empiezan a ofrecer un 10%", añade.

La tercera forma se trata de los esquemas Ponzi, es decir, cuando una empresa o persona te pide que inviertas una fuerte cantidad de dinero y te piden que traigas a más personas a invertir para que te den los rendimientos.

"Quizás esos rendimientos se mantienen por un tiempo y tiene esta red de reclutamiento", dijo.

Una manera de persuadir a los usuarios para que inviertan en esquemas fraudulentos es ofreciéndoles "ofertas" que son difíciles de perder.

"Juegan también con esa parte de urgencia, te dicen "después no sé si va a estar, es una oportunidad única", entonces también apelan a lo que llamamos FOMO (Fear of Missing Out)", destacó.

¿Cuál es la diferencia de un esquema Ponzi de uno multinivel?

El esquema Ponzi se trata de un método en el que las empresas siempre te condicionan los beneficios a cambio de que atraigas a más personas.

En el esquema Ponzi, las personas que entran tienen que depositar un monto fijo.

En el esquema multinivel o de referidos, se trata de que la empresa te da una comisión por cada persona que lleves.

En este esquema, que no es ilegal, no importa el monto que las personas referidas desembolsen.