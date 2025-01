El dólar repunta y las bolsas suben con todas las miradas puestas en Trump 2.0

El peso mexicano declinó más de 1% frente a su par estadounidense MXNUSD=R, mientras que la divisa canadiense se desplomó a un mínimo de cinco años de 0.689 dólares, aunque la caída se moderó con posterioridad CADUSD=R.

Unas 11 horas antes, el dólar se había desplomado frente a sus homólogos después de que un memorando presidencial indicó que el gobierno estudiará las cuestiones comerciales, pero sin llegar a imponer aranceles desde el primer día.

Las acciones estadounidenses .DJI.SPX.NDX ganaban cerca de 0.5% en la reapertura de los mercados tras el festivo del lunes.

Es probable que Wall Street esté reflejando el alivio entre los inversores de que Trump no haya iniciado su segunda presidencia con una serie de acciones comerciales, dijo Jan Von Gerich, estratega jefe de la entidad crediticia Nordea.

"No deberíamos dejarnos llevar demasiado por esto, el hecho de que no haya empezado con aranceles no significa que no vayan a llegar más tarde", afirmó. "Para el mercado global de renta variable, creo que ahora todo gira en torno a Trump".

Las acciones europeas cotizaban débiles después de que Asia cosechó pequeñas ganancias, con los inversores y los gobiernos respirando aliviados de que Trump evitara movimientos claros sobre los aranceles a la Unión Europea y China. El índice paneuropeo STOXX 600 .STOXX subía 0.16% en la jornada.

El índice dólar USD=, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0.3%, a 108.31 unidades. Con anterioridad subió a 108.79, pero no logró recuperar el 1.2% que perdió el lunes, en su mayor caída diaria desde noviembre de 2023.

El euro EUR=EBS restaba 0.26%, a 1.039 dólares, después de repuntar 1.42% el día anterior.