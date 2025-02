Peso se recupera y cierra con ligera apreciación este inicio de semana

"El peso fue impulsado por un bajo volumen de operaciones por el feriado de Estados Unidos y el reciente ajuste de las expectativas inflacionarias y de crecimiento en EU”, explicó Monex.

Los participantes del mercado siguen considerando que los aranceles que han sido anunciados por el gobierno de Donald Trump son principalmente una estrategia de negociación, consideró un reporte de Banco Base.

“En la sesión destacó que Donald Trump reiteró que impondrá aranceles recíprocos contra países que utilizan medidas proteccionistas y que afectan a Estados Unidos, inclusive si no se trata directamente de aranceles, como: 1) el impuesto al valor agregado, 2) barreras no monetarias como las restricciones a la operación de empresas estadounidenses y 3) la triangulación de mercancías de terceros países. Lo anterior no afectó al tipo de cambio”, subrayó.

Durante la sesión, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman dijo que la política monetaria de la Reserva Federal se encuentra "en un buen lugar". También que se espera que en el corto plazo persistan ciertas presiones al alza para la inflación, pero tenderán a moderarse en el transcurso del año, por lo que refiere que la Fed actúe con cautela y que el ciclo de recortes sea gradual.

El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, hizo comentarios en el mismo sentido, refiriendo que existen motivos para que la Fed mantenga su tasa de interés sin cambios y que a pesar de que confía en que la inflación de Estados Unidos se moderará hasta converger con el objetivo de 2%, no tiene un cronograma de cuándo podrían reanudar los recortes en la tasa.

“Esto reafirma la expectativa de que la Fed mantendrá su tasa de interés sin cambios hasta diciembre”, anticipó Banco Base.

Bolsa

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió 0.40% a 54,291.64 puntos, retomando una racha positiva que interrumpió el viernes, luego de seis jornadas de ganancias.

"En las siguientes dos semanas, creemos que ganaría tracción la temporada de reportes corporativos", dijo Invex Grupo Financiero.

"Consideramos que la atención estaría en las guías que puedan dar a conocer las empresas y sobre los retos que estas observan para sus operaciones tomando en consideración el entorno macroeconómico y comercial que enfrentan", añadió.

Los títulos de Banco del Bajío encabezaron las alzas, con 2.28% más a 47.99 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que sumaron 1.99% a 13.85 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió cinco puntos base a 9.91%, mientras que la tasa a 20 años ascendió 10, a 10.38%.

Con información de Reuters.