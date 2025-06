Acciones de Tesla caen más de 8% tras enfrentamiento de Trump y Musk

Elon Musk y Donald Trump: de una buena relación al rompimiento

Trump arremetió este jueves contra Musk, diciendo que estaba "decepcionado" por la oposición pública del multimillonario a la amplia ley de recorte de impuestos y gastos que está en el corazón de la agenda del mandatario.

"A ver, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo", dijo Trump en el Despacho Oval. "Dijo las cosas más bonitas sobre mí, y no ha hablado mal de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado con Elon. He ayudado mucho a Elon".

Trump también afirmó que los ataques de Musk contra el proyecto de ley estaban motivados por la propuesta de eliminar los créditos fiscales a los consumidores de vehículos eléctricos. Musk, presidente ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla TSLO.O, ha dicho que se opone al proyecto de ley porque aumentará el déficit federal.

Trump sugirió que Musk, que recibió una despedida llena de elogios de Trump la semana pasada después de supervisar su campaña de reducción de costos de la burocracia federal, estaba molesto porque echaba de menos trabajar para su gobierno.

"No es el primero", dijo Trump.

La gente deja mi Gobierno (...) luego en algún momento lo extrañan tanto, y algunos de ellos lo aceptan y algunos de ellos realmente se vuelven hostiles Donald Trump

No habría ganado

Posteriormente, el magnate respondió en la red social X:

Sin mí, Trump habría perdido las elecciones Elon Musk

En otra publicación dijo que estaba bien con los recortes a los créditos de vehículos eléctricos, siempre y cuando los republicanos eliminaran lo que él llamó una "montaña de grasa repugnante" en el gasto superfluo del proyecto de ley.

Musk llegó al Gobierno con planes audaces de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal, pero se marchó la semana pasada habiendo logrado mucho menos que eso, o alrededor de la mitad del 1% del gasto total.

Musk ha sido un poderoso aliado de Trump, que gastó casi 300 millones de dólares para impulsar a los republicanos en las elecciones de 2024 y luego supervisando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Trump.

Su trabajo eliminando miles de empleos federales y recortando miles de millones de dólares en ayuda exterior y otros programas causó trastornos en todas las agencias federales y provocó protestas generalizadas en los puntos de venta de Tesla en Estados Unidos y Europa.

Con información de AFP y Reuters