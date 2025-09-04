El peso mexicano retrocede tras débiles datos laborales de Estados Unidos

El tipo de cambio cotizaba en 18.74 pesos por dólar, con una pérdida de un 0.36% frente a los 18.68 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

El empleo privado estadounidense aumentó en 54,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento levemente revisado al alza de 106,000 en julio, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. Economistas consultados por Reuters esperaban un crecimiento de 65,000 posiciones laborales.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo subieron en 8,000 durante la semana finalizada el 30 de agosto, para una cifra desestacionalizada de 237,000. Economistas habían pronosticado que las peticiones se situaran en 230,000.

Los datos anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense que será divulgado el viernes.

En México se dio a conocer que la inversión de las empresas bajó un 1.4%% en junio frente a mayo, mientras que a tasa anual cayó un 6.4%.

BMV abre a la baja

La bolsa mexicana descendía el jueves por segunda jornada consecutiva luego de la divulgación de débiles datos del mercado laboral de Estados Unidos.

El referencial índice accionario S&P/BMV bajaba un 0.20% a 59,531.71 puntos, después de haber alcanzado brevemente la mañana del miércoles un nuevo hito de 60,120.44 unidades.

Con información de Reuters