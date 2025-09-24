El peso y la BMV retroceden tras datos de inflación

La moneda cotiza en 18.42 pesos por dólar, con una pérdida de un 0.37%, a medida que el dólar recuperaba terreno frente a una cesta de divisas, después de que el jefe de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, mostró en la víspera un tono cauto sobre una mayor flexibilización monetaria.

En México, el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de septiembre a un 3.74%, aunque menos de lo previsto, según datos oficiales divulgados el miércoles. La inflación subyacente, por su parte, avanzó ligeramente a un 4.26%.

El banco central moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de un cuarto de punto. Según la minuta del encuentro la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales.

Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva rebaja de 25 puntos básicos.

La bolsa mexicana descendió en sus primeras negociaciones del miércoles por una toma de beneficios después de haber avanzado brevemente a un nuevo récord máximo. El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajó un 0.19% a 62,251.44 puntos. Momentos antes alcanzó un nuevo máximo histórico de 62,503.99 unidades.

Wall Street opera con pocos cambios

Los principales índices bursátiles de Wall Street cotizaban con cautela el miércoles, mientras los operadores evaluaban los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y esperaban los datos económicos que se publicarán más adelante en la semana.

Aunque las cifras recientes apuntan a una economía resistente, los comentarios de las autoridades de la Fed han infundido cierta cautela en los inversores, especialmente sobre el mercado laboral.

Powell hizo hincapié en el equilibrio que el banco central debe lograr en sus próximas decisiones sobre las tasas de interés, mientras se enfrenta a riesgos inflacionarios y aborda los signos de un mercado laboral cada vez más débil.

Tras la apertura, el Promedio Industrial Dow Jones caía 0.02%; el índice S&P 500 retricedió 0.06%, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 0.06%.

Con información de Reuters