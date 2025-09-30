Publicidad

Mercados

Bolsa Mexicana de Valores alcanza 63,000 puntos por primera vez en su historia

En lo que va del año, el principal índice de la bolsa acumula un avance superior al 26%.
mar 30 septiembre 2025 08:43 AM
BMV abre al alza hoy 30 de septiembre 2025
El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzaba un 0.20% a 62,732.98 puntos, poco después de la apertura. En el transcurso del trimestre acumulaba un retorno del 9.2%. (Arlette Lopez/Getty Images)

La bolsa mexicana subió el martes por cuarta jornada consecutiva, encaminándose a culminar el tercer trimestre con ganancias acumuladas. Además, alcanzó los 63,000 puntos por primera vez en su historia.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzó más de 0.60% a 63,020 puntos, poco después de la apertura. En el transcurso del trimestre acumulaba un retorno del 9.2%.

El peso mexicano mostraba el martes pocos movimientos debido a la cautela de los inversionistas que se preparaban para un posible cierre parcial del gobierno estadounidense.

Mercados

BMV suspende cotización de Grupo Elektra tras decisión de desliste

El tipo de cambio cotiza en 18.35 pesos por dólar, casi sin cambios frente a las 18.36 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

La financiación del Gobierno expirará a la medianoche del martes a menos que los republicanos y los demócratas lleguen a un acuerdo de gasto temporal de último minuto.

La atención también estaba puesta en la publicación más tarde en Estados Unidos del informe JOLTS de vacantes laborales de agosto y del índice de confianza del consumidor de septiembre del Conference Board.

Se espera además que los funcionarios de la Reserva Federal Philip Jefferson, Susan Collins, Austan Goolsbee y Lorie Logan hablen durante el día en distintos eventos.

