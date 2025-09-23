60,000 puntos y aún barata: el misterio del IPC

Actualmente, el índice IPC cotiza en un múltiplo Precio sobre Utilidad de 14.7 veces (x), cuando su promedio de los últimos 5 años ha sido de 17.5x, cifras observadas, eso significa que está 17% más barata respecto a lo que ha cotizado en promedio en dicho periodo. Y si la comparamos contra el índice de referencia S&P 500, que cotiza en 25.3x, y su promedio de 5 años es de 22.4x, significa que el IPC en los últimos 5 años ha cotizado en promedio más de 20% más barata que el S&P 500.

Pero bueno, la realidad es que el S&P 500 es un mercado desarrollado, es la referencia de Estados Unidos, entonces hay que comparar al IPC contra un mercado emergente. El índice MSCI Emergente cotiza en 15.7x, contra su promedio de 5 años de 14.7x, este índice ya está caro respecto a su promedio. Y comparado con este índice, el IPC en promedio ha estado al menos 21% más caro, pero actualmente está barato, con todo y su rally de este 2025.

En ese sentido, el IPC aún tiene espacio para seguir subiendo, ya que cotiza por debajo de su promedio, mejor que mercados emergentes, y mucho más barato que el S&P 500. Y ¿por qué? Vaya que es una pregunta interesante.

La valuación relativa por múltiplos es considerada la más sencilla de las técnicas de valuación financiera. Aquí solo me enfocaré en P/U, precio sobre utilidad, que es la simple división del valor de capitalización sobre las utilidades anuales, es decir, solo dos factores van a mover este valor: el precio y el crecimiento de utilidades. Pero estos dos se mueven por otros muchos factores.

Una empresa con suficiente liquidez tendrá un precio que, de manera eficiente, refleja las expectativas del mercado, y es muy transparente con sus fundamentales. Entonces, si esperamos que sus utilidades crezcan, el mercado también reflejará ese catalizador en su precio, lo que nos llevará a un crecimiento en denominador y en el numerador. Tal vez pensemos que calcular las utilidades será algo matemáticamente más sencillo, porque podemos dar seguimiento a todo el estado de resultados y calcular ese resultado neto, porque también podríamos dar un promedio histórico y un rango de crecimiento, o incluso un modelo estadístico, pero la realidad es que la contabilidad de cada empresa es un mundo que nos puede sorprender trimestre a trimestre.

Suponiendo que una empresa tiene un valor de mercado de 100,000 millones de pesos y genera utilidades anuales de 5,000 millones de pesos, esto sería un múltiplo P/U de 20x, pero si el valor de mercado aumenta a 150,000 mdp sin que las utilidades efectivamente aumenten, esto resultaría en un múltiplo caro de 30x. Por el contrario, si el valor de mercado permanece igual y sus utilidades se duplican a 10,000 mdp, esto sería un múltiplo barato de 10x. Aunque la utopía sería que utilidades y valor de mercado aumenten por igual, suponiendo un valor de 120,000 mdp y utilidades de 6,000 mdp, el múltiplo permanecería igual en 20x.

Creo que es lo más simple que lo puedo explicar. Pero entonces, ¿por qué la BMV está barata? Podemos decir sin duda que el valor de mercado ha aumentado, claro que sí, más de 60,000 puntos. Pero ¿qué tal sus utilidades?, son las que están dando todo el respaldo al índice.

Hay algo que tenemos que ajustar este año, el múltiplo durante 2020 se encareció de manera extraordinaria debido a la pandemia del Covid-19, lo que nos modifica el promedio de 5 años, ya que, en ese periodo, el múltiplo alcanzó un máximo de 46.6x, ya que las utilidades del índice prácticamente se redujeron a la mitad.

Pero si consideramos el promedio de 3 años, el IPC tiene un 14.2x, frente al 14.7x actual, pero el S&P 500 tiene un 21.6x ante el 25.1x actual, y el MSCI Emergente tiene un promedio de 3 años de 13.6x, y actual de 15.5x. Ya con estos números si vemos al IPC un poco caro respecto a sí mismo, sin embargo, sigue barato respecto a sus comparables.