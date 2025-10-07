Publicidad

Mercados

Precio del oro supera por primera vez los 4,000 dólares por onza

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.
mar 07 octubre 2025 09:17 PM
El precio del oro, por los cielos: alcanza un nuevo máximo histórico
El metal amarillo superó el límite de 2,000 dólares por onza en agosto de 2020, en medio de la pandemia del Covid-19. (DoganKutukcu/Getty Images)

HONG KONG, China - El precio del oro superó el miércoles los 4,000 dólares por onza por primera vez, ante la preocupación de los inversionistas sobre numerosos temas, como el cierre del gobierno estadounidense, que los llevó a buscar este refugio seguro.

El metal precioso se cotizó a 4,001.11 dólares por onza a las 02:00 GMT en el comercio matinal de Asia, con un incremento de más de 50% en lo que va del año.

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.

Utilizado en la joyería, la industria o como activo de reserva, el oro siempre ha representado un "valor refugio" por excelencia porque conserva su valor intrínseco.

El metal amarillo superó el límite de 2,000 dólares por onza en agosto de 2020, en medio de la pandemia del Covid-19.

"Las cifras hablan por sí mismas, el oro ya había aumentado fuertemente en 2025 y se dirige a su tercer año consecutivo de ganancias de dos dígitos", indicó Stephen Innes de la empresa de gestión SPI Asset Management.

