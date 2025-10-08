Wall Street "juega con fuego": ¿Qué es el Índice Warren Buffett, cómo se mide y por qué está en máximos históricos?

¿Quién es Warren Buffett?

Conocido también como el Oráculo de Omaha, Warren Buffett es considerado uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos.

Nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1930. Desde muy joven se obsesionó con el funcionamiento y las operaciones financieras de las empresas de todo tipo y, de algún modo, con el funcionamiento del mundo del dinero. Trabajó desde niño repartiendo periódicos, vendiendo dulces y revistas y compró sus primeras acciones a los 11 años: tres acciones preferentes de Cities Service.

A sus 20 años decidió mudarse a Nueva York para realizar estudios de posgrado, donde leyó a Benjamin Graham y cuyo libro "The investor intelligence" tuvo una fuerte influencia en su manera de ver los negocios.

De acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg, Buffett ostenta una riqueza estimada en 150,000 millones de dólares, lo que lo convierte en el onceavo personaje más millonario del planeta, por detrás de Michael Dell y antes de Jim Walton.

La mayor parte de la fortuna de este empresario proviene de su participación en Bershire Hathaway, que se acerca a un tercio del conglomerado.

Algunas inversiones famosas de Buffett

La habilidad de Buffett para comprar y vender acciones en momentos estratégicos es reconocida en todo el mundo y aunque se le conoce por invertir a largo plazo, algunas de sus desinversiones (ventas de participaciones) han sido tan rentables como sus compras.

Buffett realiza sus inversiones a través del conglomerado Berkshire Hathaway.

Entre las operaciones más famosas destacan las de Apple, la cual llegó a convertirse en su mayor inversión, aunque empezó a reducir sus participaciones desde el año pasado.

En septiembre se dio a conocer que Buffett vendió todas las acciones que poseía en el gigante automotriz chino BYD, y el pasado 2 de octubre se anunció quién tenía el interés del empresario: Berkshire Hathaway logró un acuerdo para adquirir por 9,700 mdd a la firma Oxychem.

Este monto es el más alto que ha invertido Buffett en una compañía desde 2022, cuando adquirió al negocio de seguros Alleghany por 11,600 mdd, según la cadena CNN.

Algunos especialistas calculan que Buffett ha leído al menos 100,000 estados financieros empresariales a lo largo de su carrera. Esta disciplina y su memoria extraordinaria lo llevaron a tener siempre una ventaja en el mercado y a elegir, por lo general, las mejores adquisiciones de acciones y empresas, incluso en contra del consenso de los inversionistas.

¿Tiene sucesor?

En mayo de 2025, a sus 94 años, Buffett anunció que dejará el cargo de CEO de Berkshire Hathaway a finales de año, y que cederá las riendas al vicepresidente Greg Abel, poniendo fin a la carrera de quien para muchos es el inversor más famoso y venerado del mundo.

Buffett ya había dicho que Abel tendría la última palabra sobre las decisiones relativas a la cartera de acciones de Berkshire.

Ejecutivos que han trabajado con Abel lo califican de perspicaz cuestionador que examina con detalle las métricas financieras y quiere entender de cerca los negocios y cómo se gestionan.

¿Qué es el Índice Buffett?

La sabiduría financiera del Oráculo de Omaha ha dado pie a la creación del llamado "Índice Buffett".

En 2021, el magnate dijo a la revista Fortune que esa métrica es "probablemente la mejor medida individual de la situación de las valoraciones en un momento dado".

El Índice Buffett compara el valor total del mercado bursátil estadounidense con el tamaño de la economía de ese país. Si el resultado supera el 200% es muy probable que Wall Street esté sobrevalorado, lo que sugiere un mayor riesgo para las ganancias si se mantiene ese ritmo de crecimiento.

Buffett, quien mencionó esta métrica en 1999, ha dicho que cada vez que este indicador se acerca al 200%, los inversores están "jugando con fuego".

Este índice es similar a la métrica de valoración de acciones más utilizada: la del precio con el beneficio y donde una cifra más baja refleja una valoración más atractiva.

Buffett ha insinuado un rango ideal para su métrica: "Si la relación porcentual cae al 70% u 80%, es probable que comprar acciones sea muy rentable".

¿Cuál es el resultado actual del Índice Buffett?

Con información de Nasdaq, Fortune, Bloomberg, Investing, GBM y Agencias