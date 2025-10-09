Acciones de Grupo México se recuperan tras revés a oferta por Banamex

Un análisis de Valmex considera que la negativa Citigroup podría obedecer a que considera que el valor para sus accionistas pudiera maximizarse de mejor forma a través de una posterior Oferta Pública Inicial, en lugar de una venta inmediata por el 100%.

"En nuestra opinión dependerá de la gestión que se haga de esta institución financiera, las mejoras en sus capacidades tecnológicas, en la calidad de su cartera y en sus indicadores de rentabilidad", explicó el análisis firmado por Alik García. "Si Banamex logra lo anterior, no descartamos que esto pueda traducirse en una mejor valorización".

Por otro lado, los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaron las bajas con un 3.98% menos a 44.42 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable que restaron un 2.51% a 51.57 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo, en un 8.67%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9.30%.

El peso mexicano se deprecia

El peso mexicano se depreció el jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar y crecientes expectativas de que Banco de México seguirá recortando su tasa clave de interés en lo que resta del año.

La atención de los inversionistas también estuvo puesta en el cierre parcial del gobierno estadounidense en curso desde la semana pasada, que mantiene suspendida la publicación de datos macroeconómicos, considerados clave para los mercados.

El tipo de cambio cerró en 18.38 pesos por dólar, con una depreciación de un 0.31% frente a las 18.33 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

A nivel local, la minuta del más reciente encuentro del banco central mostró que la junta de gobierno seguirá valorando disminuciones adicionales a la tasa referencial, luego de reducir en septiembre el costo de los créditos por décima ocasión consecutiva.

Por la mañana se dio a conocer que la inflación general aceleró el mes pasado, aunque menos de lo previsto, fortaleciendo los argumentos para que la autoridad continúe flexibilizando su política monetaria, al menos en lo que resta del 2025.

"En nuestra opinión, las minutas tienen un sesgo 'dovish', sin embargo, hacemos eco del posicionamiento del subgobernador Jonathan Heath en que hay riesgos para la inflación que deberían considerarse", dijo Kapital Grupo Financiero, en una nota de análisis. "Seguimos estimando que Banco de México realizará dos recortes más en la tasa de fondeo en este año", agregó.

Con información de Reuters