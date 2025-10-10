Acciones de Grupo México logran un leve repunte tras una semana negativa para la BMV

Así, las acciones de Grupo México mantienen un retroceso semanal de 9.21%, al compararse con el precio con el que cerraron el viernes 3 de octubre, antes de la presentación de la propuesta para comprar Banamex.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX retrocedió un 0.41% a 60,568.93 puntos, culminando la semana con un declive acumulado del 2.28%.

Los títulos del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, encabezaron las bajas con un 5.14% menos a 123.86 pesos, seguidos por los de la firma de alimentos Alfa, que restaron un 3.50% a 14.35 pesos.

El peso cierra la semana a la baja

El peso mexicano retrocedió también en un entorno de aversión a los activos de riesgo después de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

El mandatario dijo que no había motivos para reunirse en dos semanas con su par chino, Xi Jinping, como estaba previsto, y añadió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos está calculando un "aumento masivo" de las tarifas al país asiático.

El tipo de cambio cerró en 18.54 pesos por dólar casi al final de los negocios. En la semana, el peso sumó una pérdida de 0.80% también golpeado por la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense.

A nivel local pesó en el ánimo de los inversionistas un débil reporte de la producción industrial que, según analistas, avivó preocupaciones sobre el desempeño de la economía mexicana durante el tercer trimestre.

La actividad industrial descendió inesperadamente en agosto, hilando su tercer mes en declive, ante un deterioro de la minería y la construcción, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa interanual, el indicador se retrajo por quinto mes consecutivo.

Con información de Reuters