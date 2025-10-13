El banco dijo en una nota que existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero todavía espera más alzas para ambos metales el próximo año.

"El marco político poco ortodoxo de la Casa Blanca debería seguir apoyando al oro, dados los déficits fiscales, el aumento de la deuda, las intenciones de reducir el déficit por cuenta corriente y las entradas de capital, junto con un impulso para recortar las tasas de interés con una inflación en torno al 3%", añadió.

Bank of America es el primer banco importante que eleva su previsión del precio del oro a 5,000 dólares por onza para 2026.

El oro al contado XAU= superó la marca de los 4,000 dólares la semana pasada y a las 10:10 GMT cotizaba a 4,073.69 dólares, con un alza acumulada del 55% en el año.

Según el BofA, para que el oro alcance los 6,000 dólares, los inversores tendrían que aumentar sus compras en un 28%.

El banco también espera un avance de la plata, pese a pronosticar una caída de la demanda del 11% el año que viene, debido a la persistente escasez de oferta. La plata se encamina al quinto año de déficit estructural del mercado, según la asociación del sector Silver Institute.

La plata al contado XAG= alcanzó un máximo histórico de 51.7 dólares por onza y los futuros de la plata en el mercado Comex para diciembre de 2025 SIcv1 cotizaban a 49.72 dólares.