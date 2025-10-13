El oro al contado XAU= subió 2.1% hasta los 4,099.55 dólares la onza, a las 14:50 GMT tras alcanzar un récord de 4,103.58 dólares. Los futuros del oro estadounidense GCcv1 para entrega en diciembre escalaron 3%, hasta 4,120.10 dólares.

El oro ha trepado un 56% este año y la semana pasada alcanzó por primera vez los 4,000 dólares, impulsado por factores como la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y las fuertes compras de los bancos centrales.

"Los precios del oro y la plata suben cuando los inversores están preocupados por la situación mundial, ya sea económica o política", afirma Jeffrey Christian, socio gerente de CPM Group.

En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó las tensiones comerciales con China el viernes, poniendo fin a una tregua incómoda entre las dos mayores economías del mundo.

Mientras tanto, los operadores están valorando en un 97% la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en octubre y en un 100% para diciembre. El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.FEDWATCH/

Analistas de Bank of America y Societe Generale esperan ahora que el oro alcance los 5,000 dólares en 2026, mientras que Standard Chartered ha elevado su previsión a una media de 4,488 dólares el año que viene.

"En nuestra opinión, este repunte tiene recorrido, pero una corrección a corto plazo sería más saludable para una tendencia alcista a más largo plazo", declaró Suki Cooper, responsable mundial de análisis de materias primas de Standard Chartered Bank.

La plata al contado XAG= sumó 3.3%, a 51.95 dólares, tras tocar un máximo histórico de 52.07 dólares más temprano en la sesión, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la rigidez del mercado al contado.

Los indicadores técnicos muestran que ambos están sobrecomprados, con el índice de fuerza relativa (RSI) en 80 para el oro y 83 para la plata.

Entre otros metales, el platino XPT= subió 4.6%, a 1,660.57 dólares; y el paladio XPD= ganó 5.4% a 1,482.00 dólares.