Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

Oro rompe la barrera de los 4,100 dls y toca pico por nerviosismo en mercados

El oro ha trepado un 56% este año y la semana pasada alcanzó por primera vez los 4,000 dólares, impulsado por factores como la incertidumbre geopolítica y económica.
lun 13 octubre 2025 11:46 AM
El precio del oro, por los cielos: alcanza un nuevo máximo histórico
"Los precios del oro y la plata suben cuando los inversores están preocupados por la situación mundial, ya sea económica o política", afirma Jeffrey Christian, socio gerente de CPM Group. (Foto: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

El oro superó por primera vez los 4,100 dólares la onza el lunes, alcanzando otro máximo histórico ante las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Fed, mientras que la plata también subió a un récord histórico.

Publicidad

El oro al contado XAU= subió 2.1% hasta los 4,099.55 dólares la onza, a las 14:50 GMT tras alcanzar un récord de 4,103.58 dólares. Los futuros del oro estadounidense GCcv1 para entrega en diciembre escalaron 3%, hasta 4,120.10 dólares.

Lee más

oro-precio-record-amenaza-trump-aranceles-acero
Mercados

BofA eleva la previsión del oro para 2026 a 5,000 dólares/onza y ve la plata a 65 dólares

El oro ha trepado un 56% este año y la semana pasada alcanzó por primera vez los 4,000 dólares, impulsado por factores como la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y las fuertes compras de los bancos centrales.

"Los precios del oro y la plata suben cuando los inversores están preocupados por la situación mundial, ya sea económica o política", afirma Jeffrey Christian, socio gerente de CPM Group.

En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó las tensiones comerciales con China el viernes, poniendo fin a una tregua incómoda entre las dos mayores economías del mundo.

Mientras tanto, los operadores están valorando en un 97% la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en octubre y en un 100% para diciembre. El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.FEDWATCH/

Lee más

rally-del-oro-factores-maximos-historicos
Mercados

Por encima de la bolsa, el oro se ha convertido en la inversión estrella de 2025, estos son los factores que lo explican

Analistas de Bank of America y Societe Generale esperan ahora que el oro alcance los 5,000 dólares en 2026, mientras que Standard Chartered ha elevado su previsión a una media de 4,488 dólares el año que viene.

"En nuestra opinión, este repunte tiene recorrido, pero una corrección a corto plazo sería más saludable para una tendencia alcista a más largo plazo", declaró Suki Cooper, responsable mundial de análisis de materias primas de Standard Chartered Bank.

La plata al contado XAG= sumó 3.3%, a 51.95 dólares, tras tocar un máximo histórico de 52.07 dólares más temprano en la sesión, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la rigidez del mercado al contado.

Los indicadores técnicos muestran que ambos están sobrecomprados, con el índice de fuerza relativa (RSI) en 80 para el oro y 83 para la plata.

Lee más

Cómo invertir en oro, el activo refugio por excelencia: los lingotes no son la única opción
Finanzas Personales

Cómo invertir en oro, el activo refugio por excelencia: los lingotes no son la única opción

Entre otros metales, el platino XPT= subió 4.6%, a 1,660.57 dólares; y el paladio XPD= ganó 5.4% a 1,482.00 dólares.

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Oro y metales preciosos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad