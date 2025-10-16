El peso avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed

La moneda MXN= cotiza en 18.39 unidades, con una ganancia de 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, en un mercado también atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

"Esperamos que la recuperación continúe, el rompimiento a la baja de la resistencia ubicada en 18.40 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que enfrentaría está ubicada en 18.30", dijo Grupo Financiero Banorte.

En las últimas dos sesiones el peso sumaba un rendimiento del 0.50%.

Bolsa mexicana sube atenta a resultados trimestrales

La bolsa mexicana avanzaba el jueves siguiendo el desempeño de los mercados en el exterior con los inversores atentos a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX subía un 0.73% a 62,089.26 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su segunda jornada de ganancias.

Con información de Reuters