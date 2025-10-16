Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

El peso avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed

En las últimas dos sesiones el peso sumaba un rendimiento del 0.50%.
jue 16 octubre 2025 08:01 AM
El peso mexicano se deprecia hasta los 19.16 pesos por dólar al cierre de este 20 de junio
La moneda MXN= cotiza en 18.39 unidades, con una ganancia de 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, en un mercado también atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. (Andrzej Rostek/Getty Images)

El peso mexicano se apreciaba el jueves por segunda jornada ante un debilitamiento generalizado del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal seguirá recortando las tasas de interés el resto del año.

Publicidad

La moneda MXN= cotiza en 18.39 unidades, con una ganancia de 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, en un mercado también atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

"Esperamos que la recuperación continúe, el rompimiento a la baja de la resistencia ubicada en 18.40 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que enfrentaría está ubicada en 18.30", dijo Grupo Financiero Banorte.

En las últimas dos sesiones el peso sumaba un rendimiento del 0.50%.

Bolsa mexicana sube atenta a resultados trimestrales

La bolsa mexicana avanzaba el jueves siguiendo el desempeño de los mercados en el exterior con los inversores atentos a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX subía un 0.73% a 62,089.26 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su segunda jornada de ganancias.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad